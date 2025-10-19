https://sputnik-georgia.ru/20251019/politsiya-tbilisi-zaderzhala-podozrevaemogo-v-popytke-umyshlennogo-ubiystva-295439361.html

Полиция Тбилиси задержала подозреваемого в попытке умышленного убийства

Следствием установлено, что 22 августа этого года в Тбилиси обвиняемый нанес множественные ранения холодным оружием 37-летнему мужчине и скрылся с места... 19.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Ранее судимый житель Тбилиси, подозреваемый в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, задержан полицией Дидубе-Чугуретского района столицы, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. Кроме попытки умышленного убийства, его обвиняют также по статье "Насилие". Следствием установлено, что 22 августа этого года в Тбилиси обвиняемый из-за возникшего в прошлом конфликта нанес множественные ранения холодным оружием 37-летнему мужчине и скрылся с места преступления. С 22 сентября 2025 года решением Тбилисского городского суда он находился в розыске. Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

