Развитие технологий и сферы IT в числе главных приоритетов правительства Грузии

Развитие технологий и сферы IT в числе главных приоритетов правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Развитие технологического сектора, включая IT-сектор, является одним из главных приоритетов правительства Грузии, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклия Надареишвили. Оборот IT-сектора в экономике Грузии за последние четыре года увеличился в десять раз, и по состоянию на 2024 год его доля в валовом внутреннем продукте Грузии составила 5%, что в пять раз больше, чем в 2020 году. По его словам, число занятых в IT-секторе увеличилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Кроме того, среднемесячная заработная плата работников сектора в три раза превышает средний показатель по стране. "Что касается доли IT-услуг в общем объеме экспорта, то по состоянию на 2023 год она составила 7%, увеличившись в три раза по сравнению с 2020 годом, а объем экспорта увеличился в восемь раз по сравнению с 2020 годом", – заявил Надареишвили. Заместитель министра особо отметил успешные инициативы правительства Грузии, которые привели к улучшению статистики в IT-секторе. Заместитель министра также рассказал о "Программе акселерации инновационных стартапов", в рамках которой отобранные международные акселераторы помогут грузинским стартапам выйти на мировой рынок, привлечь инвестиции и развиваться. Надареишвили также отметил недавние инициативы правительства по поддержке сектора, включая введение особого статуса для инновационных стартапов, предоставляющего стартапам соответствующего профиля нулевые налоговые льготы в течение трех лет, а также введение особых условий резидентства для иностранных IT-специалистов, работающих в технологическом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

