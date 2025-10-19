https://sputnik-georgia.ru/20251019/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-v-batumi-295438821.html

Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми

Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми

На родине гражданина Турции разыскивают по обвинению в создании и руководстве вооруженной группой в целях совершения преступления

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Полиция Батуми задержала 61-летнего гражданина Турции, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД. На родине гражданина Турции разыскивают по обвинению в создании и руководстве вооруженной группой в целях совершения преступления, оказании незаконного влияния на тендер, объявленный государственным учреждением, а также в ограблении, совершенном при отягчающих обстоятельствах. В данный момент задержанный помещен в заключение для последующей экстрадиции. Пятнадцатого октября полиция Батуми задержала еще одного гражданина Турции, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола из-за обвинений в незаконном производстве и обороте наркотических средств, а также психотропных веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

