Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми
19.10.2025
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Полиция Батуми задержала 61-летнего гражданина Турции, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД. На родине гражданина Турции разыскивают по обвинению в создании и руководстве вооруженной группой в целях совершения преступления, оказании незаконного влияния на тендер, объявленный государственным учреждением, а также в ограблении, совершенном при отягчающих обстоятельствах. В данный момент задержанный помещен в заключение для последующей экстрадиции. Пятнадцатого октября полиция Батуми задержала еще одного гражданина Турции, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола из-за обвинений в незаконном производстве и обороте наркотических средств, а также психотропных веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
