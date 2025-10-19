https://sputnik-georgia.ru/20251019/v-tbilisi-prokhodit-velogonka--tsentr-goroda-perekryt-295431324.html

В Тбилиси проходит велогонка – центр города перекрыт

19.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В столице Грузии из-за традиционной велогонки "Кубок Тбилиси" с 09:00 воскресенья полностью закрыто автомобильное движение на проспекте Руставели, сообщает мэрия города. Центральный проспект будет закрыт для транспорта до 12:00 19 октября. По данным мэрии, в период ограничения движение транспорта будет разрешено по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Соревнования проходят в формате кругового заезда. Старт и финиш расположены вблизи площади Свободы, а трасса протянется до площади Республики. Длина одного круга составит 2 300 метров с перепадом высот 14 метров. Участие в гонке разрешено лицам следующих категорий: Для участия в гонке допускаются шоссейные велосипеды, однако разрешено использование и других видов велосипедов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

