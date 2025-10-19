https://sputnik-georgia.ru/20251019/za-devyat-mesyatsev-iz-gruzii-vydvorili-851-inostrantsa-295430350.html
За девять месяцев из Грузии выдворили 851 иностранца
Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Власти Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2025 года выдворили из страны 851 иностранного гражданина, говорится в материалах на сайте МВД.
По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего за три квартала было выдворено 166 граждан этой страны.
Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Иран. За указанный период из Грузии выдворили 128 граждан Ирана.
Замыкает тройку стран Турция – за указанный период из страны было выдворено 88 граждан Турции.
Что касается соседних стран, то за 9 месяцев 2025 года из Грузии было выдворено 27 граждан Азербайджана, 23 гражданина Армении и 55 граждан России.
Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания. Для большинства иностранцев в Грузии этот срок составляет 365 дней.