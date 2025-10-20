https://sputnik-georgia.ru/20251020/295448760.html
МВД Армении задержало мэра Гюмри
МВД Армении задержало мэра Гюмри
Sputnik Грузия
1 октября во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей на мартовских выборах и назвал его... 20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T13:46+0400
2025-10-20T13:46+0400
2025-10-20T14:09+0400
в мире
армения
новости
гюмри
никол пашинян
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295449233_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_df2bb3b8cd97e6aa3e69f7f3ed8a88b6.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. МВД Армении предупредило, что граждане, пытающиеся воспрепятствовать задержанию оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщает Sputnik Армения. Правоохранительные органы призвали жителей города воздержаться от противоправных действий и не мешать проведению следственных мероприятий.Ситуация у здания мэрии остается напряженной. По данным СМИ, работа городских служб фактически парализована. Пресс-секретарь мэра Лилит Агекян сообщила журналистам, что вся техника муниципалитета была увезена на штрафплощадку вместе с водителями.Напомним, мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. По данным следствия, Гукасян и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, потребовав и получив от владельца около $10 тыс. По информации Sputnik Армения, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов "Фабрика".Отметим, 1 октября во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей на мартовских выборах и назвал его избрание мэром "недоразумением". Он также заявил, что намерен "исправить" эту ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
гюмри
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295449233_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_271d0cc1bfed9c444d63d6e1a43070b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, армения, новости, гюмри, никол пашинян
в мире, армения, новости, гюмри, никол пашинян
МВД Армении задержало мэра Гюмри
13:46 20.10.2025 (обновлено: 14:09 20.10.2025)
1 октября во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей на мартовских выборах и назвал его избрание мэром "недоразумением"
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
МВД Армении предупредило, что граждане, пытающиеся воспрепятствовать задержанию оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщает
Sputnik Армения.
Правоохранительные органы призвали жителей города воздержаться от противоправных действий и не мешать проведению следственных мероприятий.
Ситуация у здания мэрии остается напряженной. По данным СМИ, работа городских служб фактически парализована. Пресс-секретарь мэра Лилит Агекян сообщила журналистам, что вся техника муниципалитета была увезена на штрафплощадку вместе с водителями.
Напомним, мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. По данным следствия, Гукасян и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, потребовав и получив от владельца около $10 тыс. По информации Sputnik Армения, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов "Фабрика".
Отметим, 1 октября во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей на мартовских выборах и назвал его избрание мэром "недоразумением". Он также заявил, что намерен "исправить" эту ситуацию.