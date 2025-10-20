https://sputnik-georgia.ru/20251020/295454074.html

У России теперь развязаны руки в Европе

У России теперь развязаны руки в Европе

О том, что за бомба взорвалась в Европе и при чем тут правосудие – в материале РИА Новости 20.10.2025, Sputnik Грузия

В минувшую пятницу в Варшаве взорвалась бомба, пишет колумнист РИА Новости. И взорвал ее окружной судья Дариуш Любовский, отказавший в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, которого обоснованно подозревают в причастности к террористическому акту на территории Европы – к взрыву газопровода "Северный поток".В самом решении об отказе немцам нет ничего удивительного. Все ждали именно такого финала. Тем более что на суд оказывалось неприкрытое давление со стороны государства. Что делать судье, когда накануне премьер-министр Польши Дональд Туск прямо выступил против экстрадиции украинца, заявив во всеуслышание, что проблема заключается "не в том, что "Северный поток – 2" взорвался, а в том, что он был построен".Тем забавнее было слышать одно из обоснований своего решения, которое привел Любовский: отсутствие независимых судов в Германии, поскольку они являются политизированными и партийными. Вот вам и европейское право!Надо заметить, что данный судья уже не в первый раз выносит постановления об отказе европейским коллегам в выдаче того или иного преступника. Первый раз он стал известен публике шесть лет назад, когда отказал Швеции в выдаче отца, похитившего своих детей. Через год он же отказал Нидерландам в выдаче родителей, обвинявшихся в неподобающем обращении с ребенком. И все время ссылался на зависимость тамошних судов от политиков. Такое впечатление, что Польша осталась единственной страной, где это не так. Если премьер-министра Туска не считать политиком, разумеется.Так что сам по себе вердикт Варшавского суда был вполне прогнозируемым. Бомбой же стал тот факт, что в этом своем решении суд официально оправдал терроризм на территории Европы. Это действительно открывает совершенно новую страницу в современной истории континента.Еще до начала суда удивление многих комментаторов вызвала линия поведения защиты Журавлева. Адвокаты вообще не отрицали его участие в совершении теракта в водах Дании и Швеции. Они просто доказывали отсутствие в этом деянии состава преступления. Да-да, теракт в Европе – это не преступление!И именно эту линию защиты полностью принял варшавский судья Любовский, зачитавший в зале суда целую лекцию о природе "справедливой войны". По его мнению, таковой должна считаться та война, которая "в конечном итоге приводит к победе добра". Все просто! А поскольку, с точки зрения поляка, Россия является вечным злом, то любая война против нее является "справедливой".Любовский сослался в определении "справедливой войны" на авторитет Аристотеля, Цицерона, святых Августина и Фомы Аквинского. А пригвоздил всех мнением средневекового польского богослова Павла Влодковича, который на Констанцском соборе в XV веке оправдывал любые (даже кровавые) методы, включая уничтожение имущества и смерть врагов, ради этой самой "справедливой войны". Правда, варшавский судья опустил тот факт, что главным итогом данного собора стало торжественное сожжение чешского реформатора Яна Гуса, которого как раз и защищал упомянутый Влодкович.И все это историко-теоретическое обоснование было подведено к главному выводу: украинские военнослужащие никак не могут считаться террористами или диверсантами. "Действия против критически важной инфраструктуры агрессора не являются диверсией, а представляют собой военные действия диверсионного характера, которые ни при каких обстоятельствах не могут считаться преступлением", – торжественно подытожил варшавский судья, добавив, что действия Украины "были обоснованными, рациональными и справедливыми".Таким образом, Варшавский суд открыто и вполне официально признал, что подрыв критически важного объекта Евросоюза был совершен Украиной. Редактор шведского журнала Folket i Bild Матц Нильссен вполне резонно указывает: "Это открытое оправдание терроризма на территории Европы!.. Но для оправдания подозреваемого Украине необходимо признать, что он был их агентом. Выполнял украинские приказы". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тоже согласен, что поляки "дали предварительное разрешение на террористические атаки в Европе".А польский юрист – специалист по международному праву Матеуш Пятковский пошел еще дальше, указывая на судебный прецедент, созданный решением скандального варшавского судьи: "Если мы допустим применение иммунитета комбатантов государством, не участвующим в конфликте, может оказаться, что стороны конфликта могут совершать враждебные действия на территории, например, Польши и не нести за это ответственности по польскому законодательству. Представьте себе операцию, проводимую Россией против украинских солдат на территории Республики Польши (ведь комбатанты являются законными военными целями). Тогда военнослужащие Вооруженных сил России, захваченные польскими спецслужбами, могли бы избежать последствий своих действий (например, террористического характера) благодаря этому иммунитету".И ведь действительно! Согласно решению окружного Варшавского суда, теперь можно совершать любую диверсионную атаку против живой силы и имущества противника на территории Европы и тем более самой Польши. То есть, например, против перевалочного центра в аэропорту Жешув, через который следует основной поток западных вооружений на Украину. Все в рамках концепции "справедливой войны", которую изложили Цицерон и Любовский! Мы-то, понятное дело, считаем наши действия справедливыми и имеем на это куда больше оснований. Соответственно, мы вправе использовать решение Варшавского суда в качестве прецедента для юридического оправдания любых подобных действий на территории Евросоюза.Таким образом, судебная бомба, взорвавшаяся в Варшаве, переворачивает вверх тормашками всю правовую систему Европы. Сейчас в Польше звучит хор голосов, восхваляющих решение своего судьи. Надо обязательно вспомнить это, когда те же голоса так же дружно завопят: "А нас за что?!"Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Владимир Корнилов

Владимир Корнилов

