Баку освободил главу редакции Sputnik Азербайджан

На прошлой неделе Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, накануне же представитель МИД РФ сообщила о возвращении журналиста в Россию 20.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье сообщила, что после освобождения главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вылетел в Москву, сообщает РИА Новости."Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", – сообщила она.На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

