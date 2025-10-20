https://sputnik-georgia.ru/20251020/baku-osvobodil-glavu-redaktsii-sputnik-azerbaydzhan-295446318.html
Баку освободил главу редакции Sputnik Азербайджан
Баку освободил главу редакции Sputnik Азербайджан
На прошлой неделе Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, накануне же представитель МИД РФ сообщила о возвращении журналиста в Россию
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье сообщила, что после освобождения главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вылетел в Москву, сообщает РИА Новости."Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", – сообщила она.На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.
11:57 20.10.2025 (обновлено: 12:13 20.10.2025)
ТБИЛИСИ, 20 окт
– Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье сообщила, что после освобождения главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вылетел в Москву, сообщает
РИА Новости.
"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", – сообщила она.
На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.