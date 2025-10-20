https://sputnik-georgia.ru/20251020/chto-budet-s-tsenami-i-ekonomikoy-gruzii--prognoz-galt--taggart-295442015.html

Что будет с ценами и экономикой Грузии – прогноз Galt & Taggart

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart прогнозируют рост цен в Грузии в 2025 году на уровне 3,7%, а рост ВВП – на уровне 7,5%. Годовая инфляция (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8%, что превышает целевой уровень в 7%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (11,9%), в сфере здравоохранения (9,0%), гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (4,1%), в области образования (2,8%), а также на коммунальные услуги (0,9%). "По нашему прогнозу, среднегодовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне 3,7%, а в 2026 году – на уровне 2,9%", – отмечают аналитики. В тоже время, по прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит 7,5%, а в 2026 году – 6%. На основании этих данных Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 5,5 до 7%. Ранее прогноз роста экономики с 6 до 7% повысили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

