"Экстремистские группировки – не оппоненты" – глава парламента Грузии о запрете партий

"Экстремистские группировки – не оппоненты" – глава парламента Грузии о запрете партий

20.10.2025

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Экстремистские группировки не являются оппонентами и им нет места в демократическом пространстве, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" готовит иск в Конституционный суд Грузии с требованием запрета ряда оппозиционных партий, который может затронуть до десяти партий, включая "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело", "За Грузию" и "Стратегия Агмашенебели". В правящей команде утверждают, что главная цель иска – "оздоровление политической системы в Грузии". Он отметил, что во всех странах, включая Грузию, существуют механизмы, не позволяющие партиям, нарушающим Конституцию, участвовать в демократическом политическом процессе. На вопрос, возможно ли, чтобы требования конституционного иска не коснулись партии "Гахария за Грузию" и ее членов в случае их попадания в парламент, Папуашвили ответил, что деятельность партии в парламенте не влияет на рассмотрение иска. Решение будет основано исключительно на степени антиконституционной деятельности партии и угрозе, которую она представляет конституционному порядку. "В Молдове, например, была запрещена одна из партий, члены которой состояли в парламенте. Это не взаимосвязанные вопросы. Наш иск основан на работе парламентской следственной комиссии", – пояснил он. Папуашвили также сообщил, что все детали будущего иска, включая требования и формат, будут представлены позже. Он подчеркнул, что законодательные пробелы устранены, а предусмотрены меры в отношении партий, связанных лиц и их преемников. Главная цель – не допустить участия врагов демократии в политическом процессе, и любые предусмотренные механизмы будут использоваться максимально эффективно для достижения этой цели. По словам Папуашвили, иск уже подготовлен и находится на стадии финальной доработки. Документ будет тщательно обоснован и соответствовать высоким стандартам, его ожидается представить на этой неделе. Парламент Грузии на прошлой неделе в ускоренном порядке принял новые поправки в закон "О Конституционном суде", согласно которым членам запрещенных партий будет запрещено вообще заниматься политической деятельностью или занимать руководящие государственные должности. Запрет, по предварительным данным, коснется несколько сотен активных политиков в Грузии. В оппозиционном спектре расценивают иск как начало авторитаризма и диктатуры в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

