Главы МВД Грузии и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств

Главы МВД Грузии и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств

20.10.2025

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Израиля в правоохранительной сфере подписан в рамках официального визита грузинской делегации во главе с министром внутренних дел Гелой Геладзе в Израиль, сообщили в пресс-службе ведомства. Делегацию принимает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Геладзе с израильским коллегой, а также посещение различных подразделений полиции, где грузинская сторона ознакомится с особенностями их работы на местах. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

