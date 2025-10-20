https://sputnik-georgia.ru/20251020/glavy-mvd-gruzii-i-izrailya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-dvukh-vedomstv-295445746.html
Главы МВД Грузии и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств
Главы МВД Грузии и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств
Sputnik Грузия
В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Геладзе с израильским коллегой, а также посещение различных подразделений полиции, где грузинская сторона... 20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T14:54+0400
2025-10-20T14:54+0400
2025-10-20T14:54+0400
политика
грузия
новости
израиль
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295445457_85:0:1516:805_1920x0_80_0_0_d8fd58c2d85486eeab5dbb3b5a2e5b95.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Израиля в правоохранительной сфере подписан в рамках официального визита грузинской делегации во главе с министром внутренних дел Гелой Геладзе в Израиль, сообщили в пресс-службе ведомства. Делегацию принимает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Геладзе с израильским коллегой, а также посещение различных подразделений полиции, где грузинская сторона ознакомится с особенностями их работы на местах. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
израиль
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295445457_264:0:1337:805_1920x0_80_0_0_571d20671f315822c8c2f7891d842664.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, израиль, тбилиси, мвд грузии
политика, грузия, новости, израиль, тбилиси, мвд грузии
Главы МВД Грузии и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве двух ведомств
В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Геладзе с израильским коллегой, а также посещение различных подразделений полиции, где грузинская сторона ознакомится с особенностями их работы на местах
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Израиля в правоохранительной сфере подписан в рамках официального визита грузинской делегации во главе с министром внутренних дел Гелой Геладзе в Израиль, сообщили в пресс-службе ведомства.
Делегацию принимает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Геладзе с израильским коллегой, а также посещение различных подразделений полиции, где грузинская сторона ознакомится с особенностями их работы на местах.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.