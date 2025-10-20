https://sputnik-georgia.ru/20251020/grazhdaninu-ukrainy-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-torgovlyu-narkotikami-295446049.html
Гражданину Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками
Гражданину Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Полиция Батуми задержала гражданина Украины по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, а также в содействии их незаконному сбыту, сообщили в пресс-службе МВД.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Сотрудники патрульной полиции остановили гражданина Украины во время пешего передвижения по Батуми для проверки. В результате личного досмотра обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 15 упаковок наркотического средства тетрагидроканнабинол, упакованных для сбыта.
Расследование ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.