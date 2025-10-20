https://sputnik-georgia.ru/20251020/gruziya-prodolzhaet-borbu-s-plastikom-295456631.html
Грузия продолжает борьбу с пластиком
20.10.2025
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
10:52 20.10.2025 (обновлено: 23:18 20.10.2025)
Запрет распространится не только на производителей и импортеров, но и на предприятия общественного питания
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Производство, импорт и продажа части одноразовой пластиковой посуды будет запрещена в Грузии с 1 января 2026 года, сообщила медиаплатформа BMG в эфире со ссылкой на Минсельхоз страны.
По информации Минсельхоза, на первом этапе будет запрещено производство, размещение на рынке и импорт шести наименований продукции. Речь идет о ножах, вилках, ложках, тарелках, трубочках для коктейлей и палочках из пластика.
Запрет распространится не только на производителей и импортеров, но и на предприятия общественного питания, которые доставляют готовую еду потребителям в одноразовых контейнерах и стаканчиках.
При этом министерство пока не решило, когда именно в стране запретят пластиковые ланч-боксы, контейнеры и одноразовые стаканчики.
По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение.
В конце сентября текущего года, представители ведомства провели встречу с бизнес-сектором, включая сети гипермаркетов и сферу гостеприимства, с которыми обсудили разработку модели регулирования потребления одноразовых пластиковых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, которая обеспечивала бы баланс между вопросами здоровья, охраны окружающей среды и экономическими интересами.
Согласно исследованию, проведенному в Грузии, ежегодно в стране потребляется около 612,5 млн единиц одноразовых пластиковых стаканчиков, крышек, контейнеров для еды, а также ножей, вилок, ложек, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что в общей сложности это составляет от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика.
Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. С апреля 2019 года в стране действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых.