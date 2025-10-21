https://sputnik-georgia.ru/20251021/gruziya-prodolzhaet-borbu-s-plastikom-295456631.html

Грузия продолжает борьбу с пластиком

Грузия продолжает борьбу с пластиком

Sputnik Грузия

Запрет распространится не только на производителей и импортеров, но и на предприятия общественного питания 21.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-21T10:52+0400

2025-10-21T10:52+0400

2025-10-21T10:55+0400

грузия

новости

общество

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295456461_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0de1b7b266cfe1d26224a5a5e855762f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Производство, импорт и продажа части одноразовой пластиковой посуды будет запрещена в Грузии с 1 января 2026 года, сообщила медиаплатформа BMG в эфире со ссылкой на Минсельхоз страны. По информации Минсельхоза, на первом этапе будет запрещено производство, размещение на рынке и импорт шести наименований продукции. Речь идет о ножах, вилках, ложках, тарелках, трубочках для коктейлей и палочках из пластика. При этом министерство пока не решило, когда именно в стране запретят пластиковые ланч-боксы, контейнеры и одноразовые стаканчики. По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение. В конце сентября текущего года представители ведомства провели встречу с бизнес-сектором, включая сети гипермаркетов и сферу гостеприимства, и обсудили разработку модели регулирования потребления одноразовых пластиковых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, которая обеспечивала бы баланс между вопросами здоровья, охраны окружающей среды и экономическими интересами. Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. С апреля 2019 года в стране действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии