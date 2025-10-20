https://sputnik-georgia.ru/20251020/kak-aktivisty-oppozitsii-ne-propuskayut-mashiny-po-prospektu-rustaveli---video-295448334.html

Как активисты оппозиции не пропускают машины по проспекту Руставели – видео

Активисты оппозиции не пропускают машины по проспекту Руставели у здания парламента. За последнее время несколько раз уже происходили стычки между митингующими... 20.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-20T13:46+0400

2025-10-20T13:46+0400

2025-10-20T14:18+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

акции

акции протеста

тбилиси

Такие протесты проходят в вечернее время. Проспект остается закрытым в течение нескольких часов, затем протестующие расходятся. Полиция перестала выставлять посты во время вечерних протестов на площади Свободы и у отеля "Мэрриот", ограничиваясь предупреждениями в адрес протестующих, что те нарушают закон и понесут за это ответственность.

2025

