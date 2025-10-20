https://sputnik-georgia.ru/20251020/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-oktyabrya-2025-295441742.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 20 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 20 октября отмечают день памяти святых Сергия, Вакха, Иулиана, Кесария, Пелагеи, Полихрония и других 20.10.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Сергий и ВакхПо церковному календарю 20 октября поминают мучеников Сергия и Вакха, пострадавших за веру при императоре Максимиане (284-305).Сергий и Вакх занимали высокие воинские должности в императорских войсках. Завистники донесли Максимиану, что два его военачальника, будучи христианами, не почитают богов языческих, что считалось в те времена государственным преступлением.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Желая удостовериться в правдивости доноса, император приказал своим военачальникам принести жертву языческим богам, но они отказались, заявив, что поклоняются только единому Богу.По приказу Максимиана мучеников подвергли всеобщему позору – с них сняли знаки воинского сана, облекли в женские одежды и водили по городу с железными обручами на шее.Затем император, призвав Сергия и Вакха, дружески советовал отречься и поклониться римским богам, но мученики были непреклонны.Тогда Максимиан отослал их к жестокому ненавистнику христиан Антиоху – правителю восточной Сирии. Антиох, получивший эту должность с помощью Сергия и Вакха, уговаривал их отречься, тем самым проявить милость к себе и к нему.Отказ мучеников разгневал правителя. По приказу Антиоха Вакха били бичами, пока он не умер, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми в них гвоздями, отвели на суд в другой город и казнили. Произошло это примерно в 300 году.Иулиан и КесарийПо церковному календарю 20 октября поминают пресвитера Иулиана и диакона Кесария, пострадавших за веру в I веке.Кесария за оскорбление языческих богов посадили в темницу в итальянском городе Терракини. Когда связанного святого повели к храму Аполлона, чтобы заставить принести жертву, капище при его приближении рухнуло, убив жрецов и множество народа.Идолопоклонники в это же время схватили священника Иулиана. Обоих мучеников по приказу императора утопили в море, но тела святых всплыли, и христиане погребли их.ПелагеяПо церковному календарю 20 октября поминают мученицу Пелагею (Пелагию) Тарсийскую, пострадавшую за веру при Диоклетиане (284-305).Родилась будущая святая в знатной языческой семье в Тарсе (Малая Азия). Дева была очень красивой и образованной, и император хотел женить на ней своего усыновленного наследника.Но Пелагея, уверовав в Спасителя и решив посвятить Ему свою жизнь, отказала царскому наследнику. Приняв Крещение, дева многих своих слуг обратила в истинную веру.Когда Пелагея попыталась рассказать о Христе своей матери, та, разозлившись, хотела насильно выдать ее за наследника престола. Но влюбленный молодой человек, зная, что христианку осудят на смерть, покончил с собой.Мать Пелагеи, испугавшись смерти наследника, привела дочь к императору на суд. Диоклетиан, пораженный красотой девушки, предложил ей стать его женой. Но непокорная христианка выбрала смерть. Ее сожгли в медной печи, отлитой в форме вола. Произошло это в 287-290 году.ПолихронийПо церковному календарю 20 октября поминают мученика Полихрония, пострадавшего за веру в IV веке. Будущий святой был сыном земледельца. Его воспитали в любви к труду и христианском благочестии.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Полихроний, достигнув совершеннолетия, ушел из родительского дома и стал работать на одном из богатых виноградников в Константинополе. За хорошую работу трудолюбивый и благочестивый юноша получил много денег, на которые построил церковь. Вскоре Полихрония посвятили в сан пресвитера.Святой, по преданию, участвовал в деяниях I Вселенского Собора. Его убили в алтаре храма сторонники арианского лжеучения, считавшие, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.ИмениныПо церковному календарю 20 октября именины отмечают Демьян, Иосиф, Иона, Леонтий, Марк, Пелагея, Николай, Сергей и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

религия , справки , календарь религиозных праздников