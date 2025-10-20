https://sputnik-georgia.ru/20251020/kuda-gruziya-prodaet-avtomobili-295499901.html
Куда Грузия продает автомобили
Куда Грузия продает автомобили
Sputnik Грузия
20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T17:00+0400
2025-10-20T17:00+0400
2025-10-23T15:46+0400
мультимедиа
общество
грузия
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295501535_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b5feaae01ed2fb329c1aa45746e5b868.png
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295501535_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6bf6c6533f48ec0dc84675960e2d199c.png
Sputnik Грузия
мультимедиа, общество, грузия, инфографика, инфографика
мультимедиа, общество, грузия, инфографика, инфографика
Куда Грузия продает автомобили
17:00 20.10.2025 (обновлено: 15:46 23.10.2025)
Подписаться