Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251020/munitsipalitety-poluchili-pravo-remontirovat-shkoly-v-gruzii-295302865.html
Муниципалитеты получили право ремонтировать школы в Грузии
Муниципалитеты получили право ремонтировать школы в Грузии
Sputnik Грузия
В Грузии все расходы на школы выделяются из государственного бюджета 20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T10:52+0400
2025-10-20T10:52+0400
школа
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282681895_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0cea0324dcc05ce8bc7dfb936305f735.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Ряд городов и сел получил право ремонтировать школы и заниматься их благоустройством, говорится в распоряжении правительства Грузии. В Грузии все расходы на школы выделяются из государственного бюджета, и решения о ремонте школ или их строительстве принимает Министерство регионального развития. Согласно нынешнему решению правительства, города и села смогут сами заниматься частичным ремонтом, приведением школ к общим стандартам, мелкими инфраструктурными работами, устройством стадионов во дворах школ и обеспечением школ инвентарем, а также соблюдением стандартов пожарной безопасности и обеспечением отопления. Финансирование для обеспечения ремонта школ муниципалитеты будут получать по запросу из государственного бюджета по контрактам.Всего в Грузии 2086 государственных школ, где обучается около 570,5 тысячи учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282681895_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5e9175333795f4a9c676c1cfc7683cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
школа, грузия, новости, общество
школа, грузия, новости, общество

Муниципалитеты получили право ремонтировать школы в Грузии

10:52 20.10.2025
© photo: Sputnik / StringerШколы и образование. 37-я средняя школа
Школы и образование. 37-я средняя школа - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В Грузии все расходы на школы выделяются из государственного бюджета
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Ряд городов и сел получил право ремонтировать школы и заниматься их благоустройством, говорится в распоряжении правительства Грузии.
В Грузии все расходы на школы выделяются из государственного бюджета, и решения о ремонте школ или их строительстве принимает Министерство регионального развития.
Согласно нынешнему решению правительства, города и села смогут сами заниматься частичным ремонтом, приведением школ к общим стандартам, мелкими инфраструктурными работами, устройством стадионов во дворах школ и обеспечением школ инвентарем, а также соблюдением стандартов пожарной безопасности и обеспечением отопления.
Финансирование для обеспечения ремонта школ муниципалитеты будут получать по запросу из государственного бюджета по контрактам.
Всего в Грузии 2086 государственных школ, где обучается около 570,5 тысячи учеников.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0