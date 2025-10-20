https://sputnik-georgia.ru/20251020/munitsipalitety-poluchili-pravo-remontirovat-shkoly-v-gruzii-295302865.html

Муниципалитеты получили право ремонтировать школы в Грузии

В Грузии все расходы на школы выделяются из государственного бюджета 20.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Ряд городов и сел получил право ремонтировать школы и заниматься их благоустройством, говорится в распоряжении правительства Грузии. В Грузии все расходы на школы выделяются из государственного бюджета, и решения о ремонте школ или их строительстве принимает Министерство регионального развития. Согласно нынешнему решению правительства, города и села смогут сами заниматься частичным ремонтом, приведением школ к общим стандартам, мелкими инфраструктурными работами, устройством стадионов во дворах школ и обеспечением школ инвентарем, а также соблюдением стандартов пожарной безопасности и обеспечением отопления. Финансирование для обеспечения ремонта школ муниципалитеты будут получать по запросу из государственного бюджета по контрактам.Всего в Грузии 2086 государственных школ, где обучается около 570,5 тысячи учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

