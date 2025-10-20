https://sputnik-georgia.ru/20251020/oppozitsiya-prodolzhaet-perekryvat-prospekt-rustaveli-u-parlamenta---video-295448664.html

Оппозиция продолжает перекрывать проспект Руставели у парламента – видео

Сторонники оппозиции продолжают блокировать проспект Руставели в центре Тбилиси в вечерние часы. Эти акции продолжаются с прошлого года, хотя в последнее время... 20.10.2025, Sputnik Грузия

К сокращению числа протестующих и снижению активности привели недавние события в Тбилиси 4 октября, когда группа активистов предприняла попытку штурма президентской резиденции на улице Атонели, а затем устроила беспорядки в центре Тбилиси на площади Орбелиани, уничтожив имущество кафе и ресторанов, так как из мебели группы молодежи строили баррикады и поджигали их.

