Оппозиция продолжает перекрывать проспект Руставели у парламента – видео
Сторонники оппозиции продолжают блокировать проспект Руставели в центре Тбилиси в вечерние часы. Эти акции продолжаются с прошлого года, хотя в последнее время... 20.10.2025, Sputnik Грузия
К сокращению числа протестующих и снижению активности привели недавние события в Тбилиси 4 октября, когда группа активистов предприняла попытку штурма президентской резиденции на улице Атонели, а затем устроила беспорядки в центре Тбилиси на площади Орбелиани, уничтожив имущество кафе и ресторанов, так как из мебели группы молодежи строили баррикады и поджигали их.
Сторонники оппозиции продолжают блокировать проспект Руставели в центре Тбилиси в вечерние часы. Эти акции продолжаются с прошлого года, хотя в последнее время стали менее многочисленными.
