Полиция призывает протестующих не перекрывать главный проспект Тбилиси – видео
Полиция призывает протестующих не перекрывать главный проспект Тбилиси – видео
Полиция призывает активистов оппозиции, собравшихся у парламента Грузии в центре Тбилиси, освободить проезжую часть, так как их численность небольшая, и они... 20.10.2025, Sputnik Грузия
Несмотря на ужесточение правил проведения акций протеста, полиция пока не идет на разгон протестующих у парламента, ограничиваясь предупреждениями о преследовании по закону и задерживая наиболее активных участников протестов уже после акции.
14:19 20.10.2025 (обновлено: 14:39 20.10.2025)
Полиция призывает активистов оппозиции, собравшихся у парламента Грузии в центре Тбилиси, освободить проезжую часть, так как их численность небольшая, и они могут продолжить митинг на тротуаре, не мешая движению машин
