"Рай в вузах Грузии": премьер Грузии рассказал о реформе высшего образования
"Рай в вузах Грузии": премьер Грузии рассказал о реформе высшего образования
Поскольку государство ответственно за выдачу дипломов независимо от вуза, следовательно, качество высшего образования также ложится на его плечи, считает глава... 20.10.2025, Sputnik Грузия
тбилиси
Новости
"Рай в вузах Грузии": премьер Грузии рассказал о реформе высшего образования
11:51 20.10.2025 (обновлено: 12:19 20.10.2025)
Поскольку государство ответственно за выдачу дипломов независимо от вуза, следовательно, качество высшего образования также ложится на его плечи, считает глава правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Реформа образования в Грузии завершится через три-четыре года – к этому времени будет полностью реализована новая концепция с современной инфраструктурой и всеми ключевыми компонентами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Правительство Грузии представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах.
"Первый этап плана будет выполнен уже через год. К следующему учебному году мы будем готовы перейти ко второму этапу. Что касается полной реализации концепции – с учетом инфраструктурной части и других компонентов – на это потребуется примерно 3-4 года", – заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что одной из главных проблем высшего образования в стране является занятость большинства преподавателей на неполной ставке, что отрицательно сказывается на качестве обучения.
Он подчеркнул, что ответственность за выдачу дипломов несет государство, независимо от того, является ли университет частным или государственным. Поэтому, по его словам, именно государство обязано гарантировать высокий уровень образования во всех вузах страны.
Кобахидзе добавил, что в условиях ограниченных инфраструктурных и кадровых ресурсов важно добиться максимальной оптимизации системы.
По его словам, ядро профессоров, работающих на полную ставку, станет главным инструментом для подготовки новых учебников и развития научных направлений.
"Как только будет сформирована правильная кадровая политика и выстроена эффективная система, профессорско-преподавательскому составу будут поставлены конкретные задачи, в том числе в области подготовки учебников, научных исследований и разработки учебных материалов", – отметил премьер.
Он также заявил, что для мотивации профессорско-преподавательского состава зарплата профессоров категории A должна составлять не менее 10 тысяч лари. При этом часть преподавателей продолжит работать по часовому принципу, с другой нагрузкой и функциями.
Кобахидзе сообщил, что в государственных университетах будет обеспечена современная и развитая инфраструктура.
"Государство поставит перед собой задачу принять в Кутаиси, условно говоря, около 30 тысяч студентов. Исходя из этого, будут определены квоты и соответствующее финансирование. Мы хотим создать для студентов не просто комфортную среду для обучения, а своего рода “студенческий рай", – подчеркнул премьер.
Он добавил, что основная часть расходов пойдет на развитие инфраструктуры, однако продажа или использование некоторых существующих зданий позволит построить новые, современные объекты.
Кроме того, правительство планирует активно развивать университетскую инфраструктуру в Кутаиси и Рустави, что позволит разгрузить столицу и стимулировать развитие регионов.
По словам премьера, превращение этих городов в университетские центры будет иметь большое значение не только для них самих, но и для сбалансированного социально-экономического развития всей страны.