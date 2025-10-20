https://sputnik-georgia.ru/20251020/so-vremen-sssr-do-nashikh-dney-sluzhba-statistiki-gruzii---video-295450760.html

Со времен СССР до наших дней: служба статистики Грузии – видео

Со времен СССР до наших дней: служба статистики Грузии – видео

Sputnik Грузия

20 октября отмечается Всемирный день статистики. Мы решили рассказать о Службе статистики Грузии ("Сакстат"), которая была основана в 1921 году.

С 1926 года служба статистики стала единым органом в масштабах Грузии. После обретения Грузией независимости служба продолжила работу над сбором и анализом статистических данных, который долгое время проводился еще по советской методике. В 2005 году, по решению правительства, началась реформа службы статистики. Она не только перешла на работу по новой системе, но и отделилась от Министерства экономики, став независимой структурой. Сегодня "Сакстат" занимается сбором и анализом данных, которые играют ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны.

