https://sputnik-georgia.ru/20251020/so-vremen-sssr-do-nashikh-dney-sluzhba-statistiki-gruzii---video-295450760.html
Со времен СССР до наших дней: служба статистики Грузии – видео
Со времен СССР до наших дней: служба статистики Грузии – видео
Sputnik Грузия
20 октября отмечается Всемирный день статистики. Мы решили рассказать о Службе статистики Грузии ("Сакстат"), которая была основана в 1921 году. Тогда было... 20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T14:33+0400
2025-10-20T14:33+0400
2025-10-20T14:40+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
грузия
история
сакстат
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295450570_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b4e4601a3778472eb72aa87d68e73276.jpg
С 1926 года служба статистики стала единым органом в масштабах Грузии. После обретения Грузией независимости служба продолжила работу над сбором и анализом статистических данных, который долгое время проводился еще по советской методике. В 2005 году, по решению правительства, началась реформа службы статистики. Она не только перешла на работу по новой системе, но и отделилась от Министерства экономики, став независимой структурой. Сегодня "Сакстат" занимается сбором и анализом данных, которые играют ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/14/295450570_50:0:1010:720_1920x0_80_0_0_b29fc4b21711f4a253eb3163648dea6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, история, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат", видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, история, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат", видео
Со времен СССР до наших дней: служба статистики Грузии – видео
14:33 20.10.2025 (обновлено: 14:40 20.10.2025)
20 октября отмечается Всемирный день статистики. Мы решили рассказать о Службе статистики Грузии ("Сакстат"), которая была основана в 1921 году. Тогда было создано первое в стране статистическое бюро, за несколько лет существования доказавшее важность своей работы
С 1926 года служба статистики стала единым органом в масштабах Грузии. После обретения Грузией независимости служба продолжила работу над сбором и анализом статистических данных, который долгое время проводился еще по советской методике.
В 2005 году, по решению правительства, началась реформа службы статистики. Она не только перешла на работу по новой системе, но и отделилась от Министерства экономики, став независимой структурой. Сегодня "Сакстат" занимается сбором и анализом данных, которые играют ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны.