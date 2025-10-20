Текла Экаладзе прошла в финал музыкального конкурса "Ты супер!"

https://sputnik-georgia.ru/20251020/tekla-ekaladze-proshla-v-final-muzykalnogo-konkursa-ty-super-295443216.html
Для выступления в полуфинале Текла подготовила композицию группы Gnarls Barkley – "Crazy"
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Пятнадцатилетняя участница из Грузии Текла Экаладзе единогласным решением жюри вышла в финал международного вокального конкурса "Ты супер!" Это второе участие Теклы в популярном шоу. Шесть лет назад она уже пробовала свои силы в проекте "Ты супер!", но тогда не смогла дойти до конца. На пути к финалу она спела песню Нино Катамадзе "Once in the street", покорив сердца многих телезрителей, а затем оригинально представила свою интерпретацию песни "Сулико". Для выступления в полуфинале Текла подготовила композицию группы Gnarls Barkley – "Crazy". Первой зеленую кнопку среди членов жюри нажала певица Диана Арбенина. "Я ждала твоего выступления с самого первого номера. Ты справилась, конечно. Я бы хотела, чтобы ты прошла дальше, потому что ты очень музыкальный человек", – сказала Арбенина. "Ты просто звезда", – добавила Алсу. "Хотел бы, чтобы в финале ты предстала перед нами в новом амплуа", – сказал композитор Игорь Крутой. Кроме Теклы Экаладзе в финал также прошли еще трое исполнителей: Кирилл Тепляков, Тимофей Дробышев и Диана Сабылина. В проекте "Ты супер!" принимают участие конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах, школах-интернатах и приемных семьях. Текла осталась круглой сиротой в семь лет. В три года она потеряла отца, который утонул в море, а через четыре года на ее глазах от аневризмы сосуда головного мозга умерла мать. Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
