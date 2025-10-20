https://sputnik-georgia.ru/20251020/v-gruzii-v-dikuyu-prirodu-vypuscheny-sotni-serykh-kuropatok-i-keklikov-295456105.html
В Грузии в дикую природу выпущены сотни серых куропаток и кекликов
В Грузии в дикую природу выпущены сотни серых куропаток и кекликов
Sputnik Грузия
С 2016 года Национальное агентство дикой природы реализует проект по размножению и восстановлению местной дикой фауны 20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T22:15+0400
2025-10-20T22:15+0400
2025-10-20T22:15+0400
новости
грузия
общество
тбилиси
восточная грузия
агентство охраняемых территорий
бесик амиранашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23394/14/233941411_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_3f1b4e74c37fd77beb6a4f61fab2f592.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Алгетский национальный парк пополнился 200 каменными куропатками (кекликами) и 200 серыми куропатками, выпущенными в дикую природу для восстановления их популяции, говорится в сообщении Национального агентства дикой природы. Восстановление и сохранение видов на охраняемых территориях является важным приоритетом для Агентства дикой природы и Агентства охраняемых территорий. Оба агентства реализуют ряд проектов в этом направлении. В церемонии выпуска птиц на волю приняли участие глава Агентства дикой природы Реваз Бежашвили и председатель Агентства охраняемых территорий Бесик Амиранашвили. Каменная куропатка (кеклик) – вид диких животных, распространенный преимущественно в Восточной Грузии. Ее местообитание – безлесные, скалистые и покрытые елью холмы.Каменная куропатка была широко распространена в горах и на холмах вокруг Тбилиси, в то время как серая куропатка обитает в Грузии, ведет кочевой образ жизни зимой. Она обитает в полях, окаймленных кустарниками, на лугах и возвышенностях на высоте до 2 600 метров над уровнем моря. С 2016 года Национальное агентство дикой природы реализует проект по размножению и восстановлению местной дикой фауны. В рамках проекта ежегодно увеличивается популяция колхидского фазана, каменной куропатки и султанки. Алгетский национальный парк Алгетский национальный парк находится в муниципалитете Тетрицкаро (на востоке Грузии), примерно в 60 км от Тбилиси. Парк раскинулся на хребте Триалети, на высоте свыше 1,1 тысячи метров над уровнем моря. Дата основания заповедной зоны – 1965 год, тогда здесь функционировал резерв для защиты кавказской пихты и ели. В 2007 году этой территории было присвоено звание национального парка. Территория парка составляет порядка 6,8 тысячи гектаров, большая часть которой покрыта хвойным и лиственным лесом. Ботаники называют Алгетский национальный парк "Узлом флористики". Здесь представлено 1 664 вида растений. В заповеднике распространены редкие и находящиеся на грани исчезновения деревья и растения, в том числе грузинский фундук, высокогорный дуб, кавказский астрагал, ягодный тис и вяз. Фауна представлена бурыми медведями, зайцами, волками, лисицами, куницами, косулями и белками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23394/14/233941411_54:0:946:669_1920x0_80_0_0_ecf6039ceea727c4d170730a6e04177f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, тбилиси, восточная грузия, агентство охраняемых территорий, бесик амиранашвили
новости, грузия, общество, тбилиси, восточная грузия, агентство охраняемых территорий, бесик амиранашвили
В Грузии в дикую природу выпущены сотни серых куропаток и кекликов
С 2016 года Национальное агентство дикой природы реализует проект по размножению и восстановлению местной дикой фауны
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Алгетский национальный парк пополнился 200 каменными куропатками (кекликами) и 200 серыми куропатками, выпущенными в дикую природу для восстановления их популяции, говорится в сообщении Национального агентства дикой природы.
Восстановление и сохранение видов на охраняемых территориях является важным приоритетом для Агентства дикой природы и Агентства охраняемых территорий. Оба агентства реализуют ряд проектов в этом направлении.
"Специалисты Агентства дикой природы и охраняемых территорий выпустили в дикую природу 200 каменных куропаток и 200 серых куропаток в заранее выбранном месте в Национальном парке Алгети для восстановления популяции. Птицы, выпущенные в Национальный парк Алгети, происходят с птицеводческой фермы села Чорвила", – говорится в сообщении.
В церемонии выпуска птиц на волю приняли участие глава Агентства дикой природы Реваз Бежашвили и председатель Агентства охраняемых территорий Бесик Амиранашвили.
Каменная куропатка (кеклик) – вид диких животных, распространенный преимущественно в Восточной Грузии. Ее местообитание – безлесные, скалистые и покрытые елью холмы.
Каменная куропатка была широко распространена в горах и на холмах вокруг Тбилиси, в то время как серая куропатка обитает в Грузии, ведет кочевой образ жизни зимой. Она обитает в полях, окаймленных кустарниками, на лугах и возвышенностях на высоте до 2 600 метров над уровнем моря.
С 2016 года Национальное агентство дикой природы реализует проект по размножению и восстановлению местной дикой фауны. В рамках проекта ежегодно увеличивается популяция колхидского фазана, каменной куропатки и султанки.
Алгетский национальный парк
Алгетский национальный парк находится в муниципалитете Тетрицкаро (на востоке Грузии), примерно в 60 км от Тбилиси. Парк раскинулся на хребте Триалети, на высоте свыше 1,1 тысячи метров над уровнем моря.
Дата основания заповедной зоны – 1965 год, тогда здесь функционировал резерв для защиты кавказской пихты и ели. В 2007 году этой территории было присвоено звание национального парка.
Территория парка составляет порядка 6,8 тысячи гектаров, большая часть которой покрыта хвойным и лиственным лесом. Ботаники называют Алгетский национальный парк "Узлом флористики". Здесь представлено 1 664 вида растений.
В заповеднике распространены редкие и находящиеся на грани исчезновения деревья и растения, в том числе грузинский фундук, высокогорный дуб, кавказский астрагал, ягодный тис и вяз.
Фауна представлена бурыми медведями, зайцами, волками, лисицами, куницами, косулями и белками.