В Грузии в дикую природу выпущены сотни серых куропаток и кекликов

Sputnik Грузия

С 2016 года Национальное агентство дикой природы реализует проект по размножению и восстановлению местной дикой фауны 20.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Алгетский национальный парк пополнился 200 каменными куропатками (кекликами) и 200 серыми куропатками, выпущенными в дикую природу для восстановления их популяции, говорится в сообщении Национального агентства дикой природы. Восстановление и сохранение видов на охраняемых территориях является важным приоритетом для Агентства дикой природы и Агентства охраняемых территорий. Оба агентства реализуют ряд проектов в этом направлении. В церемонии выпуска птиц на волю приняли участие глава Агентства дикой природы Реваз Бежашвили и председатель Агентства охраняемых территорий Бесик Амиранашвили. Каменная куропатка (кеклик) – вид диких животных, распространенный преимущественно в Восточной Грузии. Ее местообитание – безлесные, скалистые и покрытые елью холмы.Каменная куропатка была широко распространена в горах и на холмах вокруг Тбилиси, в то время как серая куропатка обитает в Грузии, ведет кочевой образ жизни зимой. Она обитает в полях, окаймленных кустарниками, на лугах и возвышенностях на высоте до 2 600 метров над уровнем моря. С 2016 года Национальное агентство дикой природы реализует проект по размножению и восстановлению местной дикой фауны. В рамках проекта ежегодно увеличивается популяция колхидского фазана, каменной куропатки и султанки. Алгетский национальный парк Алгетский национальный парк находится в муниципалитете Тетрицкаро (на востоке Грузии), примерно в 60 км от Тбилиси. Парк раскинулся на хребте Триалети, на высоте свыше 1,1 тысячи метров над уровнем моря. Дата основания заповедной зоны – 1965 год, тогда здесь функционировал резерв для защиты кавказской пихты и ели. В 2007 году этой территории было присвоено звание национального парка. Территория парка составляет порядка 6,8 тысячи гектаров, большая часть которой покрыта хвойным и лиственным лесом. Ботаники называют Алгетский национальный парк "Узлом флористики". Здесь представлено 1 664 вида растений. В заповеднике распространены редкие и находящиеся на грани исчезновения деревья и растения, в том числе грузинский фундук, высокогорный дуб, кавказский астрагал, ягодный тис и вяз. Фауна представлена бурыми медведями, зайцами, волками, лисицами, куницами, косулями и белками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

