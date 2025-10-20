https://sputnik-georgia.ru/20251020/vse-budet-khorosho-kak-opernyy-pevets-provalil-kareru-politika---video-295451297.html
"Все будет хорошо": как оперный певец провалил карьеру политика – видео
Сможет ли Паата Бурчуладзе реабилитироваться как политик после событий 4 октября? "Все будет хорошо", – сказал он перед тем, как полиция арестовала и увезла... 20.10.2025, Sputnik Грузия
Сейчас Бурчуладзе грозит до 9 лет лишения свободы после провала попытки "мирной революции" 4 октября, когда активисты пошли на штурм президентской резиденции и разгромили центр Тбилиси.Приход в политику всемирно известного оперного певца в 2016 году стал неожиданностью после его успешной карьеры на сцене и долгих лет благотворительности. Паата Бурчуладзе тогда основал партию "Государство для народа" и решил ввязаться в политическую борьбу как независимая фигура, но куда привели его амбиции?
15:00 20.10.2025 (обновлено: 16:06 20.10.2025)
Сможет ли Паата Бурчуладзе реабилитироваться как политик после событий 4 октября? "Все будет хорошо", – сказал он перед тем, как полиция арестовала и увезла его в изолятор
Сейчас Бурчуладзе грозит до 9 лет лишения свободы после провала попытки "мирной революции" 4 октября, когда активисты пошли на штурм президентской резиденции и разгромили центр Тбилиси.
Приход в политику всемирно известного оперного певца в 2016 году стал неожиданностью после его успешной карьеры на сцене и долгих лет благотворительности. Паата Бурчуладзе тогда основал партию "Государство для народа" и решил ввязаться в политическую борьбу как независимая фигура, но куда привели его амбиции?