Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков мигрантов
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков мигрантов
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 21.10.2025
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 30 иностранных граждан, находившихся на территории Грузии незаконно, говорится в сообщении на сайте ведомства. Среди выдворенных были граждане Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Канады, Код-Д'ивуара и Румынии. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Только в сентябре текущего года из Грузии были депортированы 107 нелегалов. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков мигрантов
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет
