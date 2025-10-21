https://sputnik-georgia.ru/20251021/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-migrantov-295465536.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков мигрантов

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков мигрантов

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 21.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-21T18:08+0400

2025-10-21T18:08+0400

2025-10-21T18:08+0400

грузия

новости

общество

турция

иран

индия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23471/58/234715874_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45c62f526ce41f0953672d4361fd5aa5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 30 иностранных граждан, находившихся на территории Грузии незаконно, говорится в сообщении на сайте ведомства. Среди выдворенных были граждане Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Канады, Код-Д'ивуара и Румынии. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Только в сентябре текущего года из Грузии были депортированы 107 нелегалов. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

иран

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, турция, иран, индия