Глава МИД Грузии: действия посла Германии обострили двусторонние отношения

Министр подчеркнула, что отзыв посла Германии произошел на фоне беспрецедентного давления на страну 21.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Главная задача дипломата – способствовать развитию отношений между странами, однако посол Германии в Грузии Петер Фишер вместо этого лишь обострил отношения между Тбилиси и Берлином, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. МИД Германии 19 октября вызвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. По словам главы МИД Грузии, главная функция дипломата и основная обязанность посла – это поиск путей для упрощения коммуникации даже в самых трудных обстоятельствах. "Когда дипломат намеренно усугубляет отношения, особенно в ситуации, когда они и так находятся не в самом желательном состоянии, справляться с последствиями становится еще сложнее", – добавила она. Министр подчеркнула, что отзыв посла Германии произошел на фоне беспрецедентного давления на страну. Она отметила, что за всю историю независимой Грузии такого масштаба осложнения отношений с Германией, как во время работы этого конкретного посла, ранее не наблюдалось. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

