https://sputnik-georgia.ru/20251021/glava-mid-gruzii-v-es-net-gotovnosti-otmenit-bezviz-odnim-makhom-295465135.html

Глава МИД Грузии: в ЕС нет готовности отменить безвиз "одним махом"

Глава МИД Грузии: в ЕС нет готовности отменить безвиз "одним махом"

Sputnik Грузия

Если такой подход начнут использовать против Грузии, это станет опасным политическим прецедентом и для других, уверена Бочоришвили 21.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-21T15:05+0400

2025-10-21T15:05+0400

2025-10-21T15:05+0400

политика

грузия

новости

брюссель

мака бочоришвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В Евросоюзе нет готовности использовать вопрос отмены безвизового режима как инструмент политического давления на Грузию, а любые попытки шантажа беспочвенны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Накануне Верховный представитель ЕС Кая Каллас после заседания Совета министров иностранных дел ЕС заявила, что Еврокомиссия до конца года представит пакет предложений, включая механизм приостановки безвизового режима с Грузией. Она также отметила, что принять конкретные меры пока не удалось из-за отсутствия единой поддержки всех стран-членов ЕС. На самом деле все прекрасно увидели, что направление, связанное с угрозой отмены безвизового режима и шантажом на этой основе, абсолютно беспочвенно, отметила глава грузинского внешнеполитического ведомства. "Невозможно таким образом выстраивать отношения с Грузией – как, впрочем, и с кем-либо еще", – подчеркнула Бочоришвили. Министр считает, если такой инструмент начнут использовать против Грузии, это станет опасным политическим прецедентом и для других. Соответственно, по ее словам, сейчас в ЕС пытаются найти определенные пути, чтобы избежать принятия решения об отмене безвизового режима с Грузией. При этом глава МИД отметила, что такая инициатива не имеет однозначной поддержки внутри самого Евросоюза. "Стало ясно, что в ЕС нет готовности превратить безвизовый режим в инструмент политического принятия решений одним махом руки. Тем не менее мы видим, что поиски способов частично использовать этот вопрос в качестве механизма давления все еще продолжаются", – отметила она. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия