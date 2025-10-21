https://sputnik-georgia.ru/20251021/grazhdanin-turtsii-zaderzhan-pri-vvoze-v-gruziyu-krupnoy-partii-narkotikov-295461125.html

Гражданин Турции задержан при ввозе в Грузию крупной партии наркотиков

Гражданин Турции задержан при ввозе в Грузию крупной партии наркотиков

Sputnik Грузия

21.10.2025

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии кокаина гражданином Турции через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в МВД. Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном ввозе на территорию Грузии. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе проверки 30-летнего гражданина Турции на погранично-пропускном пункте "Сарпи" сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств три упаковки наркотического средства – кокаина. Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", а также "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов". Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

