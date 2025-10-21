https://sputnik-georgia.ru/20251021/grazhdanin-turtsii-zaderzhan-pri-vvoze-v-gruziyu-krupnoy-partii-narkotikov-295461125.html
Гражданин Турции задержан при ввозе в Грузию крупной партии наркотиков
Гражданин Турции задержан при ввозе в Грузию крупной партии наркотиков
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 21.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-21T17:07+0400
2025-10-21T17:07+0400
2025-10-21T17:07+0400
наркотики
наркопреступления в грузии
происшествия
грузия
новости
турция
наркополитика
наркоторговля
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии кокаина гражданином Турции через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в МВД. Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном ввозе на территорию Грузии. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе проверки 30-летнего гражданина Турции на погранично-пропускном пункте "Сарпи" сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств три упаковки наркотического средства – кокаина. Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", а также "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов". Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
наркотики, наркопреступления в грузии, происшествия, грузия, новости, турция, наркополитика, наркоторговля
наркотики, наркопреступления в грузии, происшествия, грузия, новости, турция, наркополитика, наркоторговля
Гражданин Турции задержан при ввозе в Грузию крупной партии наркотиков
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии кокаина гражданином Турции через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в МВД.
Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном ввозе на территорию Грузии. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В ходе проверки 30-летнего гражданина Турции на погранично-пропускном пункте "Сарпи" сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств три упаковки наркотического средства – кокаина.
Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", а также "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов".
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.