Индийская компания начнет добывать нефть в Грузии
11:58 21.10.2025 (обновлено: 11:59 21.10.2025)
Индийская компания начнет добывать нефть в Грузии, сообщают в Минэкономики
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Индийская компания Hindustan Silichine Private Limited вложит до 50 миллионов долларов в добычу нефти в Грузии в течение последующих четырех лет, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
Между государственным агентством "Корпорация нефти и газа Грузии" и индийской компанией Hindustan Silicon Private Limited подписано соглашение о долевом разделе продукции, в рамках которого компания проведет масштабные работы по освоению действующих нефтяных месторождений.
Планируется углубление и бурение семи эксплуатационных скважин, а также бурение двух новых разведочных скважин с применением современных высоких технологий.
"Объем инвестиционного пакета проекта на ближайшие четыре года составляет около 50 миллионов долларов. Сразу после подписания соглашения компания выплатит в государственный бюджет 4,15 млн долларов", – говорится в сообщении.
По словам замглавы Минэкономики Грузии и куратора сферы энергетики Инги Пхаладзе, это соглашение – еще один важный шаг на пути к укреплению экономического партнерства и дружбы между Грузией и Индией.
"Оно будет способствовать развитию энергетических ресурсов Грузии, привлечению новых инвестиций и внедрению современных высокотехнологичных решений в сфере нефтедобычи", – заявила Пхаладзе.
По словам Пхаладзе, соглашение закладывает основу для нового этапа, который укрепит энергетическую безопасность Грузии и создаст новые возможности для экономического роста и регионального развития.
Hindustan Silichine Private Limited – индийская многопрофильная холдинговая компания, занимающаяся разведкой нефти и поставками природного газа.
Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.