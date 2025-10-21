Индийская компания начнет добывать нефть в Грузии

Грузия
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Индийская компания Hindustan Silichine Private Limited вложит до 50 миллионов долларов в добычу нефти в Грузии в течение последующих четырех лет, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Между государственным агентством "Корпорация нефти и газа Грузии" и индийской компанией Hindustan Silicon Private Limited подписано соглашение о долевом разделе продукции, в рамках которого компания проведет масштабные работы по освоению действующих нефтяных месторождений. Планируется углубление и бурение семи эксплуатационных скважин, а также бурение двух новых разведочных скважин с применением современных высоких технологий. По словам замглавы Минэкономики Грузии и куратора сферы энергетики Инги Пхаладзе, это соглашение – еще один важный шаг на пути к укреплению экономического партнерства и дружбы между Грузией и Индией. "Оно будет способствовать развитию энергетических ресурсов Грузии, привлечению новых инвестиций и внедрению современных высокотехнологичных решений в сфере нефтедобычи", – заявила Пхаладзе. По словам Пхаладзе, соглашение закладывает основу для нового этапа, который укрепит энергетическую безопасность Грузии и создаст новые возможности для экономического роста и регионального развития. Hindustan Silichine Private Limited – индийская многопрофильная холдинговая компания, занимающаяся разведкой нефти и поставками природного газа. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
