Киев плюет на усилия Трампа найти путь завершения конфликта – Нарышкин

Киев плюет на усилия Трампа найти путь завершения конфликта – Нарышкин

Киевский режим делает все возможное, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта, а не прекратить его, заявил директор СВР РФ 21.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп со своей командой готовы к конструктивному обсуждению вариантов окончания украинского конфликта, однако Киеву на это наплевать – ему нужна эскалация, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Текст его выступления был опубликован на официальном сайте Службы во вторник.Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что США, "по крайней мере, сейчас", не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, в которых крайне заинтересован киевский режим. Накануне встречи американский лидер пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, этот разговор стал одним из самых продолжительных за последнее время – президенты РФ и США говорили более двух с половиной часов, после чего Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

