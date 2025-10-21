https://sputnik-georgia.ru/20251021/kiev-plyuet-na-usiliya-trampa-nayti-put-zaversheniya-konflikta---naryshkin-295463164.html
Киев плюет на усилия Трампа найти путь завершения конфликта – Нарышкин
Киев плюет на усилия Трампа найти путь завершения конфликта – Нарышкин
Sputnik Грузия
Киевский режим делает все возможное, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта, а не прекратить его, заявил директор СВР РФ 21.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-21T11:53+0400
2025-10-21T11:53+0400
2025-10-21T11:58+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
в мире
россия
политика
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/14/282464045_195:69:3005:1650_1920x0_80_0_0_a87eca32f4f59f76341add57fbc6211b.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп со своей командой готовы к конструктивному обсуждению вариантов окончания украинского конфликта, однако Киеву на это наплевать – ему нужна эскалация, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Текст его выступления был опубликован на официальном сайте Службы во вторник.Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что США, "по крайней мере, сейчас", не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, в которых крайне заинтересован киевский режим. Накануне встречи американский лидер пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, этот разговор стал одним из самых продолжительных за последнее время – президенты РФ и США говорили более двух с половиной часов, после чего Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
сша
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/14/282464045_446:63:2956:1946_1920x0_80_0_0_e31de121b36bae9536e38a15504d996f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, политика, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, снг
украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, политика, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, снг
Киев плюет на усилия Трампа найти путь завершения конфликта – Нарышкин
11:53 21.10.2025 (обновлено: 11:58 21.10.2025)
Киевский режим делает все возможное, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта, а не прекратить его, заявил директор СВР РФ
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп со своей командой готовы к конструктивному обсуждению вариантов окончания украинского конфликта, однако Киеву на это наплевать – ему нужна эскалация, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Киевский режим откровенно плюет на настрой администрации Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает все, чтобы спровоцировать его эскалацию", – сказал он на прошедшем 17 октября в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
Текст его выступления был опубликован на официальном сайте Службы во вторник.
Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что США, "по крайней мере, сейчас", не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, в которых крайне заинтересован киевский режим.
Накануне встречи американский лидер пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, этот разговор стал одним из самых продолжительных за последнее время – президенты РФ и США говорили более двух с половиной часов, после чего Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии.