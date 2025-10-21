Кобахидзе об обыске в доме Гарибашвили: я получил все ответы от следствия

https://sputnik-georgia.ru/20251021/kobakhidze-ob-obyske-v-dome-garibashvili-ya-poluchil-vse-otvety-ot-sledstviya-295470582.html

Распространение информации о ходе следствия находится исключительно в компетенции соответствующих органов, заявил премьер 21.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил от следствия ответы на все вопросы, связанные с обыском в доме своего предшественника Ираклия Гарибашвили и других чиновников, но пока не может говорить об этом с журналистами, заявил глава правительства журналистам. В домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек были проведены обыски 17 октября. Правоохранители изъяли 7,22 миллиона долларов, золотые украшения и дорогие картины. По его словам, распространение информации о ходе следствия находится исключительно в компетенции соответствующих органов. Подробности обысков Обыски проводились также в домах лиц, связанных с Гарибашвили, Лилуашвили и Парцхаладзе: Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Андрия (Сандро) Лилуашвили и членов их семей. В результате обыска были обнаружены наличные деньги на сумму 7,22 миллиона долларов, 136 тысяч лари, 181 золотое украшение и часы, дорогие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 компьютеров. Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января 2024 года. Он дважды занимал пост премьер-министра Грузии. Первый срок – с 20 ноября 2013 года по 30 декабря 2015 года, второй срок – с 22 февраля 2021 года по 29 апреля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

