Нарушила все нормы: Бочоришвили о скандальном визите главы МИД Финляндии в Грузию

Нарушила все нормы: Бочоришвили о скандальном визите главы МИД Финляндии в Грузию

21.10.2025

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен нарушила все международные нормы и правила во время визита в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ, при этом из 57 стран-участниц лишь десять оправдали ее действия, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. МИД Грузии 16 октября направило ноту протеста в секретариат ОБСЕ в связи с визитом Валтонен в Грузию. В ноте отмечается, что помимо программы, предусмотренной официальным визитом в Грузию, Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, и сделала заявление, которое является попыткой "ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии". По словам главы внешнеполитического ведомства, Грузия действовала строго в рамках международных правил и направила ноту, которую получили все страны-участницы ОБСЕ. Реакция стран на ноту оказалась примечательной: из 57 участников десять поддержали действия министра иностранных дел Финляндии, добавила она. Бочоришвили также отметила, что визит Валтонен в Грузию состоялся по мандату страны-председателя ОБСЕ, но пришелся на завершающий этап председательства и, по оценке министра, не имел большой практической значимости для Грузии. Больше пользы визит принес бы в начале года, когда председательство Финляндии было актуально, считает глава МИД. "Несмотря на это, исходя из позиции Грузии и принципов нашей работы в международных организациях, мы, конечно, не препятствовали проведению визита, а наоборот, содействовали его осуществлению", – добавила Бочоришвили. Визит Валтонен в Грузию вызвал дипломатический скандал: премьер-министр Ираклий Кобахидзе отменил встречу, запланированную на 15 октября, из-за участия дипломата в незаконной акции и распространения недостоверной информации. По словам премьера, финский дипломат повела себя недостойно, вмешалась во внутренние политические процессы страны и нарушила стандарты поведения представителя международной организации. На акции протеста Валтонен записала видеообращение, в котором заявила, что перед зданием парламента собрались мирные демонстранты, чтобы выразить обеспокоенность "репрессивным курсом страны". По ее словам, граждане имеют полное право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека. В связи с завершением визита Валтонен в Грузию ОБСЕ распространила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что во время встреч высокого уровня Валтонен подтвердила приверженность ОБСЕ поддержке Женевских международных дискуссий и механизма предотвращения инцидентов. Валтонен выразила обеспокоенность состоянием демократии в Грузии и ограничительными законами, которые, по ее словам, мешают работе гражданского общества, СМИ и журналистов. Министр призвала грузинские власти преодолеть политический кризис и восстановить доверие к демократическим институтам, подчеркнув готовность ОБСЕ помогать стране в выполнении ее международных обязательств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

