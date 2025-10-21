https://sputnik-georgia.ru/20251021/ne-raffaello-podpolnoe-proizvodstvo-sladostey-i-kofe-izvestnykh-brendov-nakryli-v-tbilisi-295464779.html

Не Raffaello: подпольное производство сладостей и кофе известных брендов накрыли в Тбилиси

Не Raffaello: подпольное производство сладостей и кофе известных брендов накрыли в Тбилиси

21.10.2025

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии совместно с Генпрокуратурой задержала двух граждан по обвинению в незаконном изготовлении и использовании чужих товарных знаков в крупном размере, речь идет о подделке продукции Jacobs Monarch, Carte Noire, Kinder Schokolade и Raffaello, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, обвиняемые организовали в Тбилиси подпольное производство, где систематически изготавливали сладости и кофе, маркируя их под бренды Raffaello, Jacobs Monarch, Carte Noire и Kinder Schokolade. В ходе обысков изъято более 10 тысяч упаковок кофе и 2,4 тысячи единиц сладостей с поддельной маркировкой, а также оборудование, формы, упаковочные материалы, пломбы и просроченная продукция. Расследование продолжается. Задержанным грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

