Папуашвили: ЕС упустил шанс осудить штурм президентского дворца в Грузии

Папуашвили: ЕС упустил шанс осудить штурм президентского дворца в Грузии

21.10.2025

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге стало еще одной упущенной возможностью для Брюсселя осудить насильственный штурм президентского дворца в Тбилиси 4 октября, вместо этого европейские чиновники вновь обрушились с необоснованными нападками на грузинский народ, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала события в Грузии тревожными и обвинила власти страны в распространении дезинформации о ЕС. Она также призвала власти прислушиваться к народу, вести диалог с гражданским обществом и учитывать стремление граждан стать частью Европы. Покрывать насильников – значит оправдывать насилие, а оправдание насилия означает поощрение новых актов насилия, отметил глава грузинского законодательного органа. "Брюссель должен вернуться к фундаментальным европейским ценностям и отказаться от поддержки насилия как инструмента для достижения политических целей", – добавил он. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

