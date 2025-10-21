https://sputnik-georgia.ru/20251021/skolko-chelovek-zaderzhany-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-za-poslednie-dva-dnya--otvet-mvd-295471839.html
Сколько человек задержаны на акциях протеста в Тбилиси за последние два дня – ответ МВД
Сколько человек задержаны на акциях протеста в Тбилиси за последние два дня – ответ МВД
Семнадцатого октября 2025 года вступили в силу законодательные поправки, ужесточающие правила проведения собраний и демонстраций 21.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. За последние два дня МВД Грузии задержало 14 человек за нарушение правил проведения собраний и демонстраций, заявил директор полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге. Семнадцатого октября 2025 года вступили в силу законодательные поправки, ужесточающие правила проведения собраний и демонстраций. Все 14 человек были задержаны за нарушение правил проведения собраний и демонстраций в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и профилактики наркомании, где будет проходить принудительное лечение. Кроме того, за последние три дня МВД выявило 53 факта нарушения закона участниками акции, из которых 42 нарушения являются уголовными. Некоторые из фигурантов уже задержаны, а дела остальных лиц будут рассмотрены в порядке административного судопроизводства в ближайшие дни. Как отметил Сирадзе, сотрудники правоохранительных органов на месте неоднократно разъясняли участникам демонстрации, что не следует создавать помехи движению транспорта, но они не подчинились полиции и продолжили свои противоправные действия. Ужесточение законодательства Парламент Грузии 16 октября в третьем, окончательном чтении утвердил пакет поправок, предполагающих ужесточение наказания за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии. Так, нарушение запрета на создание искусственных барьеров для передвижения людей или транспорта и перекрытие дорог, а также на возведение баррикад, которые создают угрозу участникам акций протеста или другим лицам, мешают полиции блюсти общественный порядок, препятствуют нормальному функционированию учреждения, а также повторное нарушение запрета на ношение масок на акции протеста наказывается уже только административным арестом до 15 суток. С 15 до 60 суток вырос срок максимального административного ареста для лиц, нарушивших запрет на наличие на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям, и для лиц, нарушивших запрет на участие в уже разогнанном митинге. Остальные наказания за нарушения запретов на акции протеста остались прежними, в том числе за проведение акций протеста в радиусе 20 метров от аэропортов, портов, железнодорожных станций, судов, тюрем, зданий полиции, прокуратуры или военных частей, а также за блокировку магистралей, мостов, тоннелей, за наличие запрещенных предметов и веществ на акции протеста, как и участие в уже разогнанном митинге или повреждение объектов или памятников, представляющих историческую, археологическую и архитектурную ценность.
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. За последние два дня МВД Грузии задержало 14 человек за нарушение правил проведения собраний и демонстраций, заявил директор полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге.
Семнадцатого октября 2025 года вступили в силу законодательные поправки, ужесточающие правила проведения собраний и демонстраций.
Все 14 человек были задержаны за нарушение правил проведения собраний и демонстраций в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и профилактики наркомании, где будет проходить принудительное лечение.
"МВД в очередной раз призывает организаторов и участников акции соблюдать требования закона, в противном случае сотрудники правоохранительных органов будут действовать в соответствии с законом: выявят всех нарушителей и примут в отношении них соответствующие меры, предусмотренные законом", – заявил Сирадзе.
Кроме того, за последние три дня МВД выявило 53 факта нарушения закона участниками акции, из которых 42 нарушения являются уголовными. Некоторые из фигурантов уже задержаны, а дела остальных лиц будут рассмотрены в порядке административного судопроизводства в ближайшие дни.
Как отметил Сирадзе, сотрудники правоохранительных органов на месте неоднократно разъясняли участникам демонстрации, что не следует создавать помехи движению транспорта, но они не подчинились полиции и продолжили свои противоправные действия.
Ужесточение законодательства
Парламент Грузии 16 октября в третьем, окончательном чтении утвердил пакет поправок, предполагающих ужесточение наказания за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии.
Так, нарушение запрета на создание искусственных барьеров для передвижения людей или транспорта и перекрытие дорог, а также на возведение баррикад, которые создают угрозу участникам акций протеста или другим лицам, мешают полиции блюсти общественный порядок, препятствуют нормальному функционированию учреждения, а также повторное нарушение запрета на ношение масок на акции протеста наказывается уже только административным арестом до 15 суток.
С 15 до 60 суток вырос срок максимального административного ареста для лиц, нарушивших запрет на наличие на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям, и для лиц, нарушивших запрет на участие в уже разогнанном митинге.
Остальные наказания за нарушения запретов на акции протеста остались прежними, в том числе за проведение акций протеста в радиусе 20 метров от аэропортов, портов, железнодорожных станций, судов, тюрем, зданий полиции, прокуратуры или военных частей, а также за блокировку магистралей, мостов, тоннелей, за наличие запрещенных предметов и веществ на акции протеста, как и участие в уже разогнанном митинге или повреждение объектов или памятников, представляющих историческую, археологическую и архитектурную ценность.