В Москве впервые пройдет масштабный фестиваль "Народы России и СНГ"

Фестиваль состоится в преддверии Дня народного единства, который празднуется в России 4 ноября 21.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Масштабный международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября текущего года, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Фестиваль состоится в преддверии Дня народного единства, который празднуется в России 4 ноября. Мероприятие пройдет в российской столице сразу на трех площадках: в Центре международной торговли, кинопарке "Москино" и Национальном центре "Россия" в Лужниках. Запланированы деловая, просветительская и культурная программы. Гости мероприятия смогут посетить выставки и мастер-классы по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия России. В рамках фестиваля состоятся кинопоказы, концерты, фотовыставки, лекции и тематические дискуссии. Организатором фестиваля при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России выступило Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других организаций. Программа фестиваля Фестиваль стартует 31 октября с пленарного заседания, которое откроет секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. Деловую программу фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России". Четыре секции форума будут посвящены традиционным духовно-нравственным ценностям, актуальным вопросам информационного противодействия деструктивным идеям, связанным с межнациональными отношениями, содействию адаптации иностранным гражданам и защите исторической памяти народов России и СНГ. Также в рамках деловой программы форума состоятся всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов РФ, ответственными за реализацию государственной национальной политики. Участники фестиваля 1 ноября смогут принять участие в юбилейной X всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". В этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, впервые свои вопросы для диктанта подготовили участники специальной военной операции. Мероприятия "Большого этнографического диктанта" пройдут на всех континентах, включая Антарктиду, на более чем 50 площадках в 40 странах за рубежом. Деловая программа фестиваля продолжится на площадке кинопарка "Москино" 2 ноября. Ее откроет пленарная сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ". Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из шести стран СНГ и более 15 регионов России, обсуждение вопросов развития киноиндустрии, единого наследия, совместных кинопроектов и патриотического воспитания. Параллельно с кинопоказами пройдут сессии, посвященные национальным символам России, с участием лекторов Российского общества "Знание", Русского географического общества, широко известных и творческих личностей, популярных блогеров. Также пройдет цикл мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" с участием ведущих представителей медиасообщества и блогосферы. Круглый стол "Мягкая сила" медиа как инструмент продвижения культурного кода" раскроет тему культурной дипломатии в международных проектах. Представители киноиндустрии стран СНГ расскажут, как сохранить историческое наследие. В рамках круглого стола "Лидер общественного мнения как посол родного края: культура и традиции регионов России в цифровой среде" состоится встреча с блогерами, которые поделятся опытом продвижения культуры и традиций регионов с использованием современных медиаканалов. Завершит цикл мероприятий панельная дискуссия "Новые медиа и национальная политика: инструмент и риски". Визитной карточкой культурной программы фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия" в День народного единства. Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российским обществом "Знание" будет организовано более 300 открытых лекций на тему "Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество", которые сможет посетить каждый желающий. Также в Национальном центре "Россия" можно будет посетить выставочную программу фестиваля. В нее войдут фотовыставка победителей Всероссийского фотоконкурса "Знание. Россия – Народы России", фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна" и "Народы России", интерактивная экспозиция "Путешествие по России" и VR кинотеатр Русского географического общества. В заключительный день фестиваля, 5 ноября, в Национальном центре "Россия" в рамках XIII встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ подведут итоги мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

