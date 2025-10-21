Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-сентябрь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-сентябрь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
5 151,4
7,7
Импорт
13 393,7
9,7
Всего
18 545,0
9,1
Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-сентябре 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 003,9
13,7
Медные руды и концентраты
276,2
62,7
Спиртные напитки
200,7
-4,7
Вино
189,8
-11,5
Ферросплавы
152,9
-32,7
В январе-сентябре 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 62,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,5%, легковых авто – на 13,7%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,4%, азотных удобрений – на 11,9%, а также лекарств – на 7%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 32,7%, натуральных виноградных вин – на 11,5%, а также спиртных напитков – на 4,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-сентябре 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 805,1
9,9
Нефтепродукты
972,2
-1,0
Лекарства
510,7
10,3
Картины
481,4
164 079,5
Газ
296,9
7,9
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 164 079,5%, лекарств в упаковках – на 10,3%, легковых авто – на 9,9%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,9%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 50,8%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 28,8%, грузовых авто – на 24,4%, сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 5,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 1%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 2,3 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2025 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 264,8
-3,2
США
2 127,1
33,9
Россия
1 898,5
3,5
Китай
1 647,5
15,4
Кыргызстан
1 083,8
18,8
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.