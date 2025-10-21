https://sputnik-georgia.ru/20251021/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-295457487.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

21.10.2025

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-сентябрь 2024 года. Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-сентябре 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 62,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,5%, легковых авто – на 13,7%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,4%, азотных удобрений – на 11,9%, а также лекарств – на 7%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 32,7%, натуральных виноградных вин – на 11,5%, а также спиртных напитков – на 4,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 164 079,5%, лекарств в упаковках – на 10,3%, легковых авто – на 9,9%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,9%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 50,8%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 28,8%, грузовых авто – на 24,4%, сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 5,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 1%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 2,3 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

