Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251021/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-295457487.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года 21.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-21T09:01+0400
2025-10-21T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676435_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_3554d164f84798a4290025f615353ffd.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-сентябрь 2024 года. Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-сентябре 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 62,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,5%, легковых авто – на 13,7%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,4%, азотных удобрений – на 11,9%, а также лекарств – на 7%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 32,7%, натуральных виноградных вин – на 11,5%, а также спиртных напитков – на 4,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 164 079,5%, лекарств в упаковках – на 10,3%, легковых авто – на 9,9%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,9%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 50,8%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 28,8%, грузовых авто – на 24,4%, сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 5,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 1%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 2,3 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676435_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_987fa08eb72df1100e26cda7f48a61f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

09:01 21.10.2025
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - торговые суда на разгрузке
Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-сентябрь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-сентябрь 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

5 151,4

7,7

Импорт

13 393,7

9,7

Всего

18 545,0

9,1

Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-сентябре 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 003,9

13,7

Медные руды и концентраты

276,2

62,7

Спиртные напитки

200,7

-4,7

Вино

189,8

-11,5

Ферросплавы

152,9

-32,7

В январе-сентябре 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 62,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 21,5%, легковых авто – на 13,7%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,4%, азотных удобрений – на 11,9%, а также лекарств – на 7%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 32,7%, натуральных виноградных вин – на 11,5%, а также спиртных напитков – на 4,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-сентябре 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 805,1

9,9

Нефтепродукты

972,2

-1,0

Лекарства

510,7

10,3

Картины

481,4

164 079,5

Газ

296,9

7,9

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 164 079,5%, лекарств в упаковках – на 10,3%, легковых авто – на 9,9%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,9%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 50,8%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 28,8%, грузовых авто – на 24,4%, сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 5,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 1%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 2,3 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2025 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 264,8

-3,2

США

2 127,1

33,9

Россия

1 898,5

3,5

Китай

1 647,5

15,4

Кыргызстан

1 083,8

18,8

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0