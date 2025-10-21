https://sputnik-georgia.ru/20251021/vozobnovlen-tranzit-gruzov-cherez-azerbaydzhan-v-armeniyu-295468401.html

Возобновлен транзит грузов через Азербайджан в Армению

Возобновлен транзит грузов через Азербайджан в Армению

21.10.2025

2025-10-21T16:32+0400

2025-10-21T16:32+0400

2025-10-21T17:41+0400

ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Президент Азербайджана во вторник встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один. Затем главы государств приняли участие во втором заседании Высшего межгоссовета двух стран, после чего выступили с заявлениями.По его словам, первым таким грузом станет партия зерна из Казахстана.Он также добавил, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года. Он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью.Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян отреагировала на решение Азербайджана в соцсетях.8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Церемония прошла в Белом доме.После нее Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить отношения по дипломатической линии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

