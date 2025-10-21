https://sputnik-georgia.ru/20251021/vozobnovlen-tranzit-gruzov-cherez-azerbaydzhan-v-armeniyu-295468401.html
Возобновлен транзит грузов через Азербайджан в Армению
Возобновлен транзит грузов через Азербайджан в Армению
После решения президента Азербайджана первым транзитным грузом в Армению стало казахстанское зерно
Возобновлен транзит грузов через Азербайджан в Армению
16:32 21.10.2025 (обновлено: 17:41 21.10.2025)
После решения президента Азербайджана первым транзитным грузом в Армению стало казахстанское зерно
ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана во вторник встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один. Затем главы государств приняли участие во втором заседании Высшего межгоссовета двух стран, после чего выступили с заявлениями.
"Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению", – сказал Алиев.
По его словам, первым таким грузом станет партия зерна из Казахстана.
Он также добавил, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года. Он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью.
Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян отреагировала на решение Азербайджана в соцсетях.
"Республика Армения приветствует заявление президента Азербайджанской Республики об отмене ограничений на транзит грузов в Армению", – написала она.
8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Церемония прошла в Белом доме.
После нее Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить отношения по дипломатической линии.