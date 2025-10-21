https://sputnik-georgia.ru/20251021/vyrazhenie-ogromnogo-doveriya--premer-gruzii-o-mnogomilliardnoy-investitsii-oae-295470372.html

Выражение огромного доверия – премьер Грузии о многомиллиардной инвестиции ОАЭ

Сегодня закладывается основа проекта, который по своему содержанию и масштабам открывает новую, историческую главу в истории развития Грузии, заявил премьер 21.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Решение арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hillsвложить в Грузию 6 миллиардов долларов является выражением огромного доверия к стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии офиса компании Eagle Hills в Тбилиси. Инвестиция арабского девелопера Emaar Properties/Eagle Hills в размере 6 млрд долларов будет распределена на шесть лет и станет крупнейшим вложением в истории Грузии. По его словам, сегодня закладывается основа проекта, который по своему содержанию и масштабам открывает новую, историческую главу в истории развития Грузии. Кобахидзе отметил, что масштаб проекта впечатляет и предусматривает создание совершенно новых, современных урбанистических экосистем. По его словам, в тбилисском районе Крцаниси на площади 600 гектаров будет построен новый "зеленый город", на котором будет расположено более 1 миллиона квадратных метров жилых и коммерческих комплексов, гостиниц и рекреационных зон. "В Батуми, на территории бывшего полигона, на площади 250 гектаров создается новая жемчужина Черноморского побережья – курорт премиум-класса, предполагающий развитие туристической инфраструктуры самого высокого уровня", – отметил Кобахидзе. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

