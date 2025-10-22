https://sputnik-georgia.ru/20251022/dokhody-gruzii-ot-turizma-295499447.html
Доходы Грузии от туризма
19:00 22.10.2025 (обновлено: 15:45 23.10.2025)
Доходы Грузии от туризма продолжают бить рекорды. Туристы из каких стран тратят больше всего денег – в инфографике Sputnik Грузия.