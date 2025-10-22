Экс-президент Федерации гандбола Грузии задержан за присвоение почти полмиллиона лари

https://sputnik-georgia.ru/20251022/eks-prezident-federatsii-gandbola-gruzii-zaderzhan-za-prisvoenie-pochti-polmilliona-lari-295479595.html

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу 22.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему президенту Федерации гандбола за присвоение крупной суммы денег из государственного бюджета с использованием служебного положения – речь идет о 464 тысячах лари, заявил глава департамента по борьбе с коррупционными преступлениями Малхаз Капанадзе на брифинге. Расследование было начато Антикоррупционным департаментом Генеральной прокуратуры Грузии на основании отчета Государственной аудиторской службы. В ходе расследования установлено, что задержанный, воспользовавшись служебным положением, в 2019-2021 годах, имея доступ к банковским счетам федерации, снял с них 464 496 лари, таким образом незаконно присвоив деньги организации. Задержанному предъявлено обвинение в "Незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения". Ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В период с 2019 по 2021 годы Федерацию гандбола Грузии возглавлял Зураб Какабадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

