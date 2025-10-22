https://sputnik-georgia.ru/20251022/es-podderzhal-aktivista-nasilnika--reaktsiya-predsedatelya-parlamenta-gruzii-295487049.html

ЕС поддержал активиста-насильника – реакция председателя парламента Грузии

ЕС поддержал активиста-насильника – реакция председателя парламента Грузии

22.10.2025

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Некоторые дипломаты занимаются тем, что строят стену против грузинского народа и мост для террористов и насильников, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так политик отреагировал на письмо, направленное офисом Евросоюза в Грузии гражданскому активисту Звиаду Цецхладзе, который был приговорен к двум годам лишения свободы за участие в групповом насилии на антиправительственных акциях протеста в Тбилиси. В письме, в частности, отмечается, что делегация ЕС совместно с посольствами-партнерами внимательно наблюдает за судебными процессами, связанными с текущими протестами. Там же повторяется призыв к властям Грузии "освободить несправедливо задержанных и обеспечить право на справедливый суд как фундаментальный принцип правосудия и один из ключевых столпов демократического управления". Он также отметил, что письмо поддержки ЕС было направлено Цецхладзе за несколько дней до попытки свержения власти, предпринятой 4 октября в день выборов в органы местного самоуправления. Сам Папуашвили не раз осуждал молчание Запада в отношении насильственного штурма резиденции президента. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

