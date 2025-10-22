Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии за ввоз в страну наркотиков

https://sputnik-georgia.ru/20251022/grazhdaninu-turtsii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-v-gruzii-za-vvoz-v-stranu-narkotikov-295479856.html
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 22.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-22T17:18+0400
2025-10-22T17:18+0400
2025-10-22T17:18+0400
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Гражданин Турции задержан на грузино-турецкой границе по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотических средств в особо крупном размере на территорию Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на погранично-пропускном пункте "Сарпи" при попытке незаконного ввоза на территорию Грузии наркотических средств в особо крупном размере. У него изъяли 43,46 грамма наркотического средства метамфетамин. Ему вменяют в вину "Приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", а также "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международную перевозку транзитом наркотических средств, их аналогов". Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Гражданин Турции задержан на грузино-турецкой границе по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотических средств в особо крупном размере на территорию Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на погранично-пропускном пункте "Сарпи" при попытке незаконного ввоза на территорию Грузии наркотических средств в особо крупном размере.
У него изъяли 43,46 грамма наркотического средства метамфетамин. Ему вменяют в вину "Приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", а также "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международную перевозку транзитом наркотических средств, их аналогов".
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.