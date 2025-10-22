https://sputnik-georgia.ru/20251022/gruziya-menyaet-obrazovatelnuyu-strategiyu-i-delaet-stavku-na-profuchilischa-295480376.html
Грузия меняет образовательную стратегию и делает ставку на профучилища
Грузия меняет образовательную стратегию и делает ставку на профучилища
Sputnik Грузия
Власти работают над масштабной реформой образования, которая должна помочь сократить отток молодежи за рубеж и способствовать развитию образовательной системы... 22.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-22T20:02+0400
2025-10-22T20:02+0400
2025-10-22T20:02+0400
грузия
новости
общество
кутаиси
тбилиси
гиви миканадзе
образование
образование
образование в грузии
профколледжи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293908211_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_7aad91b635543dc8095b71554acb10e1.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Правительство активно развивает систему профессионального обучения в стране и считает важным изменить устоявшееся в обществе мнение, что высшее образование является единственным путем к успеху, заявил глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе. Правительство Грузии представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах. По словам министра, параллельно с реформой государство укрепляет профессиональный сектор и направление как государственных профессиональных учебных заведений, которых сегодня 29, так и частных. Главная цель – расширить количество таких учебных заведений в регионах и разнообразить предлагаемые направления, чтобы они соответствовали потребностям рынка труда, отметил Миканадзе. Миканадзе заявил, что для повышения интереса молодежи к профессиональному обучению министерство реализует два проекта. Один из них стартовал в прошлом году в 20 пилотных школах, а в этом году к ним присоединились еще 66. В этих школах внедрена интегрированная программа, которая позволяет старшеклассникам совмещать обычные предметы с профессиональной подготовкой. По словам министра, уже в мае 2026 года появятся первые выпускники этой программы, которые получат не только школьный аттестат, но и сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию. Он подчеркнул, что выпускники смогут зарегистрировать собственную компанию или стать индивидуальными предпринимателями, начав самостоятельную деятельность и получая доход, при этом сохранив возможность продолжить обучение – как профессиональное, так и высшее. Второй проект, который начался в текущем году, – создание STEM-клубов, цель которых – повышение интереса школьников к естественным и точным предметам, таким как физика, математика, химия и биология. По его словам, педагоги из 209 школ прошли специальное обучение на базе Международного университета Кутаиси. Министр отметил, что проект будет ежегодно расширяться. Министерство при этом продолжает наблюдать за реализацией программы, чтобы повысить ее эффективность и качество. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кутаиси
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293908211_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_7bcc2b202bd038042ebcd5fd26d0a1ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, кутаиси, тбилиси, гиви миканадзе, образование, образование, образование в грузии, профколледжи
грузия, новости, общество, кутаиси, тбилиси, гиви миканадзе, образование, образование, образование в грузии, профколледжи
Грузия меняет образовательную стратегию и делает ставку на профучилища
Власти работают над масштабной реформой образования, которая должна помочь сократить отток молодежи за рубеж и способствовать развитию образовательной системы в регионах
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Правительство активно развивает систему профессионального обучения в стране и считает важным изменить устоявшееся в обществе мнение, что высшее образование является единственным путем к успеху, заявил глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе.
Правительство Грузии представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах.
"Мы считаем крайне важным раз и навсегда искоренить в обществе представление, что высшее образование является обязательным. Однако не менее важно, что мы предлагаем взамен. В этом направлении наблюдается очень хорошая динамика именно в сфере профессионального образования", – сказал Миканадзе.
По словам министра, параллельно с реформой государство укрепляет профессиональный сектор и направление как государственных профессиональных учебных заведений, которых сегодня 29, так и частных.
Главная цель – расширить количество таких учебных заведений в регионах и разнообразить предлагаемые направления, чтобы они соответствовали потребностям рынка труда, отметил Миканадзе.
Миканадзе заявил, что для повышения интереса молодежи к профессиональному обучению министерство реализует два проекта.
Один из них стартовал в прошлом году в 20 пилотных школах, а в этом году к ним присоединились еще 66. В этих школах внедрена интегрированная программа, которая позволяет старшеклассникам совмещать обычные предметы с профессиональной подготовкой.
По словам министра, уже в мае 2026 года появятся первые выпускники этой программы, которые получат не только школьный аттестат, но и сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию.
Он подчеркнул, что выпускники смогут зарегистрировать собственную компанию или стать индивидуальными предпринимателями, начав самостоятельную деятельность и получая доход, при этом сохранив возможность продолжить обучение – как профессиональное, так и высшее.
"Хочу сказать, что спрос на это постоянно растет – как со стороны учеников, которые хотят записаться на такие программы, так и со стороны школ, стремящихся их внедрить. В тех школах, где эти программы уже действуют, требуют их диверсификации и расширения направлений обучения. То есть инициатива уже получила положительный отклик", – отметил он.
Второй проект, который начался в текущем году, – создание STEM-клубов, цель которых – повышение интереса школьников к естественным и точным предметам, таким как физика, математика, химия и биология.
По его словам, педагоги из 209 школ прошли специальное обучение на базе Международного университета Кутаиси.
"STEM-клубы – это текущий процесс, и среди молодежи наблюдается большой интерес к участию. Это делает для них изучение данных предметов более интересным", – утверждает Миканадзе.
Министр отметил, что проект будет ежегодно расширяться. Министерство при этом продолжает наблюдать за реализацией программы, чтобы повысить ее эффективность и качество.