https://sputnik-georgia.ru/20251022/gruziya-menyaet-obrazovatelnuyu-strategiyu-i-delaet-stavku-na-profuchilischa-295480376.html

Грузия меняет образовательную стратегию и делает ставку на профучилища

Грузия меняет образовательную стратегию и делает ставку на профучилища

Sputnik Грузия

Власти работают над масштабной реформой образования, которая должна помочь сократить отток молодежи за рубеж и способствовать развитию образовательной системы... 22.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-22T20:02+0400

2025-10-22T20:02+0400

2025-10-22T20:02+0400

грузия

новости

общество

кутаиси

тбилиси

гиви миканадзе

образование

образование

образование в грузии

профколледжи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293908211_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_7aad91b635543dc8095b71554acb10e1.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Правительство активно развивает систему профессионального обучения в стране и считает важным изменить устоявшееся в обществе мнение, что высшее образование является единственным путем к успеху, заявил глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе. Правительство Грузии представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах. По словам министра, параллельно с реформой государство укрепляет профессиональный сектор и направление как государственных профессиональных учебных заведений, которых сегодня 29, так и частных. Главная цель – расширить количество таких учебных заведений в регионах и разнообразить предлагаемые направления, чтобы они соответствовали потребностям рынка труда, отметил Миканадзе. Миканадзе заявил, что для повышения интереса молодежи к профессиональному обучению министерство реализует два проекта. Один из них стартовал в прошлом году в 20 пилотных школах, а в этом году к ним присоединились еще 66. В этих школах внедрена интегрированная программа, которая позволяет старшеклассникам совмещать обычные предметы с профессиональной подготовкой. По словам министра, уже в мае 2026 года появятся первые выпускники этой программы, которые получат не только школьный аттестат, но и сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию. Он подчеркнул, что выпускники смогут зарегистрировать собственную компанию или стать индивидуальными предпринимателями, начав самостоятельную деятельность и получая доход, при этом сохранив возможность продолжить обучение – как профессиональное, так и высшее. Второй проект, который начался в текущем году, – создание STEM-клубов, цель которых – повышение интереса школьников к естественным и точным предметам, таким как физика, математика, химия и биология. По его словам, педагоги из 209 школ прошли специальное обучение на базе Международного университета Кутаиси. Министр отметил, что проект будет ежегодно расширяться. Министерство при этом продолжает наблюдать за реализацией программы, чтобы повысить ее эффективность и качество. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, кутаиси, тбилиси, гиви миканадзе, образование, образование, образование в грузии, профколледжи