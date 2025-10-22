https://sputnik-georgia.ru/20251022/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-295473664.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-22T09:01+0400
2025-10-22T09:01+0400
2025-10-22T09:01+0400
экономика
грузия
новости
россия
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2025 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за девять месяцев 2025 года составила 10,2%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 102,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 47,8 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 43,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 27,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 8 тысяч тонн новых фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 249,4 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 554,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 516,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 23,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, а также 4,8 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_340ee995c1002fb12a23a8865a1c6a31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, россия, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, россия, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2025 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за девять месяцев 2025 года составила 10,2%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-сентябрь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
543,1
4,3
Импорт
1 355,4
3,2
Всего
1 898,5
3,5
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 102,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 47,8 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 43,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 27,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 8 тысяч тонн новых фруктов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-сентябрь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
120,2
-18,2
Спиртные напитки
108,7
-1,2
Минеральные воды
55,4
-9,1
Новые фрукты
45,6
73,8
Лимонад
42,2
-12,4
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 249,4 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 554,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 516,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 23,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, а также 4,8 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-сентябрь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
387,5
-3,4
Газ
143,5
25,2
Пшеница и меслин
63,9
22,5
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
31,7
250,3
Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции
31,4
13,8
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.