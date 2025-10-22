Грузия
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.10.2025
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2025 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за девять месяцев 2025 года составила 10,2%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 102,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 47,8 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 43,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 27,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 8 тысяч тонн новых фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 249,4 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 554,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 516,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 23,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, а также 4,8 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2025 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за девять месяцев 2025 года составила 10,2%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-сентябрь 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

543,1

4,3

Импорт

1 355,4

3,2

Всего

1 898,5

3,5

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 102,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 47,8 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 43,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 27,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 8 тысяч тонн новых фруктов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-сентябрь 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

120,2

-18,2

Спиртные напитки

108,7

-1,2

Минеральные воды

55,4

-9,1

Новые фрукты

45,6

73,8

Лимонад

42,2

-12,4

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли 249,4 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 554,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 516,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 23,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, а также 4,8 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-сентябрь 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

387,5

-3,4

Газ

143,5

25,2

Пшеница и меслин

63,9

22,5

Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры

31,7

250,3

Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции

31,4

13,8

В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
