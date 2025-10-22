Какое животное будет править в 2026 году? Восточный гороскоп

https://sputnik-georgia.ru/20251022/kakoe-zhivotnoe-budet-pravit-v-2026-godu-vostochnyy-goroskop-295490469.html

До наступления нового 2026 года еще более двух месяцев, однако многие уже интересуются, кто станет хозяином наступающего года, чтобы заблаговременно обеспечить себе его поддержку на предстоящие 12 месяцев.Какие сюрпризы год грядущий нам готовит и какое животное, по восточному гороскопу, будет править в 2026 году, читайте в Sputnik Грузия Символ 2026 года Покровителем 2026 года станет Красная Огненная Лошадь – она сменит Зеленую Деревянную Змею и начнет править с 17 февраля. Лошадь, олицетворяющая динамичность, страсть и мощь, в истории человечества всегда играла важную роль. В китайской культуре лошадь является символом стремления к свободе, жизненной энергии и больших перемен. Именно в эти годы, по наблюдениям астрологов, чаще всего происходят научные открытия или глобальные события, способствующие прогрессу и влияющие на судьбы целых поколений. Исключением не станет и 2026 год – год Красной Огненной Лошади сулит стремительные события, яркие перемены, смелые решения и активные действия, но в то же время требует осторожности и мудрости в принятии решений. Лошадь поможет свободолюбивым и независимым избегать рутины, давления и ограничений. Символ 2026 года будет поддерживать людей амбициозных и решительных, которые знают, чего хотят, и не боятся трудностей. Год Лошади благоприятен для карьерного роста, начала предпринимательства и новых проектов. Символ 2026 года обещает периоды новых возможностей, наделит способностью нестандартно мыслить – находить творческий подход к решению сложных проблем и тупиковых ситуаций. Идеальные условия, по мнению астрологов, дух Лошади и стихия огня создадут для трансформации и личностного роста. Больше простора в 2026 году будет также для дружбы, любви и семейного уюта, однако важно быть открытым и дорожить верностью. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

