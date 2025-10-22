https://sputnik-georgia.ru/20251022/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-oktyabrya-2025-295472595.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 22 октября 2025

22 октября отмечают день памяти святых Иакова, Андроника, Афанасии, Иувентина, Максима, Поплии и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иаков АлфеевПо церковному календарю 22 октября поминают святого Иакова, апостола из числа 12 учеников Христа.Иаков – брат евангелиста Матфея, бывшего мытаря, призванный в число 12 учеников самим Господом вместе с другими апостолами, после сошествия Святого Духа был послан на проповедь.Апостол Иаков, совершая миссионерские путешествия вместе с Андреем Первозванным, проповедовал в Иудее, Эдессе, Елевферополе и Газе, обратив многих язычников на путь спасения.Святой Иаков завершил свою миссионерскую деятельность в египетском городе Острацыне, где апостола распяли на кресте.Андроник и АфанасияПо церковному календарю 22 октября поминают преподобных Андроника и жену его Афанасию, живших в V веке.Жили благочестивые супруги в Антиохии, воспитывая сына и дочь. Андроник был ремесленником. Он делил свой заработок на три части: одну часть отдавал бедным, другую – в церковь, а третью – оставлял для своей семьи.Когда Господь забрал их детей, супруги решили посвятить себя служению Богу, помогая больным и бедным. Вскоре они отправились в Александрию. Андроник поступил в скит, а Афанасия – в женскую Тавеннисиотскую обитель.Преподобный Андроник через 12 лет отправился в Иерусалим на поклонение святым местам. По пути он встретил инока Афанасия – свою жену, которая, отправляясь в опасное путешествие, переоделась мужчиной. Супруги друг друга не узнали, ибо их облик изменили долгие подвиги.Монахи, вернувшись из Иерусалима, поселились в одной келье и много лет жили вместе в безмолвии. Тайну раскрыла записка, оставшаяся после смерти преподобной Афанасии. Вскоре умер и святой Андроник.Иувентин и МаксимПо церковному календарю 22 октября поминают воинов Иувентина и Максима, пострадавших во время правления императора Юлиана Отступника (361-363).Юлиан, как-то находясь в Антиохии, решил осквернить христиан, окропив идоложертвенной кровью все съестные припасы, продававшиеся на рынках. Телохранители императора Иувентин и Максим, осудив поступок Юлиана, обвинили его в отступничестве от христианской веры.Воинов-мучеников по приказу императора подвергли жестоким пыткам, а затем убили в темнице.Поплия АнтиохийскаяПо церковному календарю 22 октября поминают мученицу Поплию (Публию) – диаконису Антиохийскую, пострадавшую при Юлиане Отступнике (361-363).Рано овдовев, исповедница все свои силы направила на воспитание в христианском благочестии сына Иоанна. Он стал пресвитером, а Поплию за целомудренную жизнь возвели в сан диаконисы.Устроив обитель в своем доме, Поплия собрала под своим руководством вдов и дев, желающих посвятить себя служению Господу. Во время гонения христиан святая с сестрами обвинили императора в поклонении идолам.Когда Юлиан проезжал у дома диаконисы, сестры громко запели 113-й псалом, обличающий идолопоклонство. Почтенную старицу воины правителя жестоко избили, но она перенесла побои терпеливо. Пожив после этого недолго, святая мирно скончалась.ИмениныПо церковному календарю 22 октября именины отмечают Авраам, Андроник, Максим, Константин, Петр, Степан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

