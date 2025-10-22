https://sputnik-georgia.ru/20251022/kurs-lari-dollar-295473308.html

Курс лари на среду – 2,711 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару 22.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 октября в размере 2,711 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару.

