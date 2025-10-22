https://sputnik-georgia.ru/20251022/kvaratskheliya-zabil-v-leverkuzene--pszh-razgromil-v-gostyakh-bayer-295477350.html

Кварацхелия забил в Леверкузене – "ПСЖ" разгромил в гостях "Байер"

Кварацхелия забил в Леверкузене – "ПСЖ" разгромил в гостях "Байер"

В этом сезоне Лиги чемпионов на счету Хвичи Кварацхелия два гола и одна результативная передача

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА посетил немецкий "Байер" из Леверкузена и одержал победу со счетом 7:2. Лидер сборной Грузии забил гол и отдал результативную передачу. В первом тайме арбитр удалил с поля игроков обеих команд: Илью Забарного у парижан и Роберта Андрича у "Байера". Кроме того, в ворота подопечных Луиса Энрике был назначен пенальти, который реализовал Алекс Гарсия. На 41 минуте после паса Хвичи Кварацхелия отличился Дезире Дуэ – счет стал 2:1 в пользу парижан. Ровно через две минуты забил уже сам Кварацхелия. Помимо Кварацхелия и Дуэ, который оформил дубль, голы за ПСЖ забили Виллиан Пашо, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов действующий чемпион Франции одержал три победы. ПСЖ следующий матч проведет дома против мюнхенской "Баварии" 4 ноября. Что касается Хвичи Кварацхелия, то в этом сезоне Лиги чемпионов на его счету два гола и одна голевая передача. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

